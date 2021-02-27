本报记者 王俊岭

杭州客运段为多家企业提供招聘平台，让有需求的旅客可以坐着火车找工作。图为2月25日，广州开往宁波的K210次列车上，企业工作人员在车厢内向旅客介绍招工信息。

周 围摄（人民视觉）

近年来，河南省信阳市光山县大力发展草莓种植，帮助村民实现家门口就业，让更多贫困群众通过种植草莓走上致富路。图为日前村民在光山县紫水街道办事处三里桥村信豫草莓种植基地大棚里采摘草莓。

谢万柏摄（人民视觉）

2月26日，国务院新闻办举行新闻发布会，人力资源和社会保障部负责人介绍就业和社会保障情况并就热点问题答记者问。据介绍，2020年，在形势极其复杂严峻的情况下，中国就业局势总体稳定、社会保障网进一步扎牢，全年城镇新增就业1186万人，超额完成年度目标任务。

2021年，需要安排就业的城镇新增劳动力仍然在1500万人左右，就业难与招工难并存。人社部将深入实施就业优先政策，突出重点、精准发力，通过保市场主体来稳住就业基本盘，同时重点对城市困难人员、农村低收入人口进行就业帮扶，保障失业人员的基本生活，兜牢民生底线。

就业将延续总体平稳态势

“2021年我国就业形势将延续总体平稳态势。但不确定、不稳定因素仍然较多，就业形势依然比较复杂，面临诸多挑战。”据人力资源和社会保障部部长张纪南介绍，这些挑战可以归纳为三大方面：一是就业总量压力不减。今年需要安排就业的城镇新成长劳动力仍然在1500万人左右，今年的高校毕业生909万人，达到新高。二是结构性矛盾仍然突出。制造业、服务业普工难招、技术工人短缺，1个技术技能人才对应2个岗位缺口。三是疫情的影响复杂多变。国际疫情还在蔓延，“外防输入、内防反弹”的压力也比较大，给今年的就业增加了不确定性和风险挑战。

“我国目前就业结构矛盾的突出表现，就是就业难与招工难并存。一些劳动者找不到合适的工作，也有一些企业招不到合适的员工。其中一个重要原因，就是岗位需求和劳动力的供给不匹配，劳动者的职业技能不适应岗位的需要。”人力资源和社会保障部副部长李忠说，近些年，有关部门采取了积极有力措施，健全技能人才培养、使用、评价、激励制度，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才。

数据显示，目前，中国技能劳动者已经超过2亿人，占就业总量的比例从前几年的20%提高到了26%。其中，高技能人才超过5000万人，占技能人才总量的比例达到28%。预计今年年底前，相关比例还会有一定程度提高。

精准施策服务重点群体

2021年如何实施好就业优先政策？张纪南给出了五个精准发力的方向，即：着力稳定就业岗位、着力抓好重点群体、着力拓宽就业渠道、着力加强职业培训、着力强化兜底帮扶。

对于劳动力供求匹配问题，今年将在增强职业技能提升行动的质效、推进职业技能竞赛、开发新职业等方面下功夫。

“全国职业技能提升三年行动，今年是最后一年。前两年开展的补贴性培训超过了4000万人次，培训的数量应当说是很可观的。下一步关键是提升培训质量，所以我们把三年提升行动在今年特别定位为‘技能提升质量年’，重点是以优质高效为目标，合理延长培训时长，合理确定提高培训补贴标准，全面实施实名制管理，着力增强培训的针对性和实效性。”李忠说。

在年轻人就业方面，人社部表示将坚持把高校毕业生就业作为重中之重，实施高校毕业生就业创业促进计划。

李忠表示，高校毕业生是宝贵的人才资源，也承载着亿万家庭的梦想和希望。2021届毕业生的规模是909万人，再创历史新高。加上还有不少往届的未就业毕业生求职，在国内外环境不确定因素增多的情况下，促进就业任务更重。

“大学生是创业创新的生力军，去年大学生创业者达到82万人，比上年增长11%。我们还将把创业创新作为扩大就业的重要方向，向大学生倾斜政策服务资源。”李忠说。

织牢织密社会保障网

过去一年中，中国社会保障网越织越牢，人民群众的获得感越来越强。2021年，这张网还将越来越密。

人力资源和社会保障部副部长游钧表示，建立多层次的养老保险体系，是积极应对人口老龄化、促进养老保险制度可持续发展的一个重要举措。当前，中国养老保险体系三个层次中，作为第一个层次的基本养老保险制度基本健全了，职工养老保险加上城乡居民养老保险两个平台已覆盖近10亿人。作为第二层次的企业年金、职业年金制度初步建立，并且在逐步完善，目前已覆盖5800多万人。

“近年来，我们在多层次养老保险体系的框架下系统谋划、整体设计第三层次制度模式。经过充分的研究论证，借鉴国际上的经验，总结国内一些试点经验，已经形成了初步思路。以账户制为基础、个人自愿参加、国家财政从税收上给予支持、资金形成市场化投资运营的个人养老金制度，正在紧锣密鼓地推出。”游钧说。

在回应各界较为关心的延迟退休改革问题时，游钧表示，实施渐进式的延迟法定退休年龄，是从中国经济社会发展全局出发作出的一个重大决策。有利于人力资源的充分利用，也有利于增强社会保障制度的可持续性。

“目前，人社部正会同相关部门研究具体的改革方案，方案既要借鉴国际上通行的做法和经验，更要充分考虑我国的现实国情、文化传统以及历史沿革等情况，确保方案科学可行、平稳实施。”游钧说。

(责编：胡永秋、牛镛)