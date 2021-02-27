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银保监会出台相关通知——

互联网贷款监管再升级

本报记者 汪文正
2021年02月27日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　为进一步规范商业银行互联网贷款业务行为，银保监会日前印发《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，银保监会有关负责人指出，《通知》的出台有利于商业银行遵循市场化、法治化原则，实现互联网贷款业务的高质量发展。

　　据了解，为促进互联网贷款业务平稳健康发展，银保监会于去年7月颁布实施《商业银行互联网贷款管理暂行办法》，已初步建立了商业银行互联网贷款业务制度框架。银保监会有关负责人指出，《办法》发布以来，在引导商业银行规范开展互联网贷款业务、促进商业银行提升风险管理能力方面发挥了积极作用。同时，监管部门也发现，各机构执行效果和整改力度存在差异，特别是在独立实施核心风控环节、加强合作机构管理等方面，部分机构的互联网贷款业务行为与《办法》要求仍有一定差距，存在风险隐患。

　　此次出台的《通知》坚持金融创新必须在审慎监管下进行的基本前提，充分体现了既要依法加强监管、切实防范金融风险，又要维持长尾客户和小微企业金融服务连续性的原则。

　　银保监会有关负责人指出，《通知》提出的各项要求，有利于商业银行遵循市场化、法治化原则，实现互联网贷款业务的高质量发展。从长远来看，商业银行互联网贷款业务持续规范，有利于增强对实体经济发展和消费升级的支持力度，不断满足小微企业和居民日益增长的融资需求。

　　据介绍，为确保商业银行有序整改、平稳过渡，充分保证现有互联网贷款业务的连续性，维护客户合法权益，《通知》合理设置了过渡期，总体上与《办法》衔接一致，具体分两阶段执行，同时鼓励有条件的机构提前达标。

　　对于集中度风险管理、限额管理的量化标准，监管部门将按照“一行一策、平稳过渡”的原则，督促指导各机构在2022年7月17日前有序整改完毕。对出资比例标准和跨地域经营限制，实行“新老划断”，要求新发生业务自2022年1月1日起执行《通知》要求，允许存量业务自然结清。

(责编：胡永秋、牛镛)

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