海关去年征税入库17099.1亿元
2021年02月27日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京2月26日电 （记者罗兰）面对复杂的进出口形势，全国海关落实各项纾困惠企减税降费政策，全力支持外贸企业复工复产，深化综合治税。据海关总署统计，2020年征税入库17099.1亿元，下降8.6%，完成税收预算目标的106.5%，增收1039亿元，为中央财政收入作出积极贡献。其中关税2564.3亿元，同比下降11.2%；进口环节税14534.9亿元，下降8.1%。此外，征收船舶吨税53.7亿元，增长6.8%。
海关推动进口环节各项税收优惠政策落实到位，全年执行减税、自贸协定关税减让及进口税收优惠等政策减（退）税2687.7亿元。主要包括：执行2020年关税调整方案等降税政策减税1042.5亿元；落实18项自贸协定等优惠贸易安排（包括15项自贸协定和3项其他优惠贸易安排）减让税款832.6亿元；对天然气、石脑油和燃料油等政策性退税293亿元；对跨境电商零售进口减税129.4亿元。
(责编：胡永秋、牛镛)
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