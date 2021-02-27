1月份交通固定资产投资增长42.1%
2021年02月27日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京2月26日电 （记者刘志强）记者从交通运输部例行发布会获悉，与往年相比，今年1月份的交通投资、货运量等主要指标均保持较快增长，实现了开门红。1月份，全国完成交通固定资产投资1912亿元，同比增长42.1%，比2019年1月增长13.8%。其中，公路、水路完成投资1434亿元，同比增长52.3%，比2019年1月增长11.8%。
交通运输部新闻发言人孙文剑介绍了今年全国将重点建设的交通工程：一是综合交通运输体系建设项目，主要包括力争建成京雄高速河北段等雄安新区对外骨干通道，建成长江干线武汉至安庆段6米水深航道，加快推进深中通道、广湛高铁等粤港澳大湾区项目，在长三角地区加快推进宁淮高铁、引江济淮航运工程、京杭运河浙江段三级航道整治工程等，加强成渝双城之间交通连接，加快推进成渝中线高铁、泸州至永川高速公路等项目建设；二是国家综合立体交通网主骨架建设项目，主要包括四川宜宾新市至攀枝花沿金沙江高速公路、贵阳机场三期扩建工程、新疆乌鲁木齐至尉犁高速公路等。
货运方面，1月份，全国完成营业性货运量41.5亿吨，同比增长38%，比2019年1月增长11.1%。货运量自去年5月起，已连续9个月保持正增长。
(责编：胡永秋、牛镛)
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