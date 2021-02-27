证券业去年营收增24.41%
2021年02月27日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京2月26日电 （记者王俊岭）日前，中国证券业协会发布了对2020年证券公司经营数据的初步统计。数据显示，2020年，证券行业抓住机遇加快业务转型，加强能力建设，积极服务实体经济和居民财富管理，经营情况整体向好。2020年度，全国证券行业实现营业收入4484.79亿元，同比增长24.41%；实现净利润1575.34亿元，同比增长27.98%，127家证券公司实现盈利。截至2020年末，行业平均风险覆盖率252.34%，平均资本杠杆率23.59%，平均流动性风险覆盖率235.89%，平均净稳定资金率153.66%，行业整体风控指标优于监管标准，合规风控水平健康稳定。
据中国证券业协会介绍，证券行业运行呈现四大特点：一是证券行业积极发挥投资银行功能，服务实体经济能力持续提升；二是证券行业加快财富管理业务转型，服务市场投资理财需求；三是证券行业业绩保持增长，资产规模稳步提升；四是证券行业有效防范金融风险，合规风控水平整体稳定。
(责编：胡永秋、牛镛)
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