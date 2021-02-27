新华社北京2月26日电 题：银保监会有关部门负责人回应近期热点问题

新华社记者李延霞、谭谟晓

规范商业银行互联网贷款是否会影响普惠金融服务？中国人寿被举报后续怎么处理？网络借贷领域风险形势如何？银保监会有关部门负责人26日就近期市场关注的热点问题回答了记者提问。

问：最近银保监会发布了《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，市场有何反应？如何确保政策出台后普惠金融服务不受影响？

答：通知进一步细化了审慎监管要求，明确了出资比例、集中度风险管理和限额管理等三项量化标准，旨在引导商业银行进一步树立审慎经营导向，落实风险控制责任，合理开展业务合作，并持续提升自身信贷管理和风险防控能力。

通知发布前，已充分征求了各类金融机构意见，各机构普遍认可通知提出的要求并希望尽快发布施行。从目前掌握的情况看，通知发布后市场反应普遍积极正面，相关银行业金融机构、互联网平台企业等市场重要参与主体均认为通知的发布将进一步推动落实商业银行独立风控主体责任，促进互联网贷款业务规范有序发展，并表示将严格遵守通知相关规定，不断强化业务管理。

通知充分体现了保障长尾客户和小微企业金融服务连续性的导向。一方面，为保证现有业务的连续性，合理设置了过渡期；另一方面，从长远看，商业银行互联网贷款业务的进一步规范，将强化对实体经济发展和消费升级的支持力度，不断满足小微企业和居民日益增长的融资需求。监管部门将督促商业银行在按照通知有序开展整改的过程中，利用好过渡期安排，积极维护存量业务连续性和客户服务质量，不搞一刀切、不简单抽贷断贷，确保不增加消费者成本、不降低消费者服务体验。

问：近日，中国人寿保险股份有限公司黑河市嫩江支公司原员工张某某在新浪微博发布“员工实名举报中国人寿大量造假”的视频。银保监会对此事件如何看待？目前处理情况如何？

答：事件发生后，银保监会高度重视，要求黑龙江银保监局第一时间成立专项工作组展开调查。前期，针对举报人反映的问题，黑龙江银保监局黑河分局对中国人寿黑河市嫩江支公司依法进行核查，对已查实的违法违规问题依法作出了行政处罚。下一步，黑龙江银保监局将举一反三，把核实信访举报与查处违法违规行为结合起来，全面排查中国人寿黑龙江省辖内相关业务，并根据查实的情况，对相关机构和责任人依法严肃处理。

同时，银保监会责成中国人寿总公司深入核查问题线索，全面自查，加大追责问责力度，切实保障消费者和从业人员合法权益。目前，中国人寿已作出具体安排，正在加紧开展有关工作。

近年来，银保监会致力于银行保险市场乱象整治，加大消费者权益保护力度。2020年，全系统处罚银行保险机构3178家次，处罚责任人员4554人次，罚没合计22.75亿元。

问：网络借贷风险专项整治工作开展已近五年，前一阶段，银保监会已经对外宣布，在营网贷机构全部清零，除此之外整治还取得了哪些成效，后续工作安排主要包括哪些？

答：银保监会牵头开展网络借贷风险专项整治工作,在相关部门和各地方的共同努力下，专项整治取得决定性成效，网络借贷机构已全部停业，存量风险大幅压缩，监管制度逐步健全。

目前网络借贷领域风险形势已发生根本好转。下一阶段工作重心将转向网贷机构存量风险处置和网贷风险监管长效机制建设。一是强化管控，严禁开展新的网贷撮合业务，督促有关机构制定明确的兑付工作计划和应急预案。二是创新工作方法，综合运用机构转型、地方资产管理公司协助化解等多种方式，提高出借人清偿率。三是坚决打击恶意逃废债，推动更多机构接入央行征信系统。四是加快司法审判和资产处置进度，加大涉案资产追缴处置统筹力度，及时披露处置进展，回应出借人合理诉求。五是健全网贷风险监管长效机制，深化金融供给侧改革，加快构建多层次、广覆盖、有差异的合理分工的金融机构体系，满足社会对金融服务的多样化需求，从源头上抑制民间违法金融活动的滋生。

(责编：胡永秋、牛镛)