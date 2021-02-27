水利部：加强农业节水和春灌供水
2021年02月27日06:35 | 来源：新华网
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新华社北京2月26日电（记者刘诗平）全国各地春灌工作已陆续开始，水利部26日发出通知，要求各地大力推进农业节水，积极采取有效措施，做好春灌工作，确保今年夏粮生产安全。
去年10月以来，全国累积面平均降水量较常年同期偏少二成，华北地区持续降雨偏少，局部地区土壤墒情较差。
通知要求，各级地方水行政主管部门加强春灌供水组织、协调，最大限度保证春耕生产用水需求，稳定春灌供用水秩序，提高灌溉用水效率，全力支持春灌用水和抗旱保春耕生产。各地要多措并举做好灌溉供水水源保障，强化农田灌排工程运行维护。
水利部将适时派出工作组，深入部分粮食主产（省）区，开展春灌用水的督促检查。同时，建立灌区春灌台账，了解跟踪各地实时动态，及时调度水利工程，为春灌提供供水保障。
(责编：牛镛)
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