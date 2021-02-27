人民网北京2月27日电 （记者王震）据证监会官网26日晚间消息，为进一步规范证券市场资信评级业务，近日证监会修订发布了《证券市场资信评级业务管理办法》。

修订内容主要涉及以下八个方面：

一是根据修订后的《证券法》规定，取消证券评级业务行政许可，改为备案管理；二是鼓励优质机构开展证券评级业务；三是在相关规章取消公开发行公司债券强制评级，降低第三方评级依赖的基础上，完善证券评级业务规则，规范评级执业行为；四是增加独立性要求并专章规定；五是明确信息披露要求并专章规定；六是强化证券自律组织的自律管理职能；七是增加破坏市场秩序行为的禁止性规定；八是提高证券评级业务违法违规成本。

下一步，证监会将按照“建制度、不干预、零容忍”的方针，进一步规范交易所债券市场资信评级业务，加强对证券评级机构的事中事后监管，不断提升评级质量和执业能力，严厉打击违反公平竞争、进行利益输送、直接或者间接谋取不正当利益等违法违规行为，促进债券市场高质量发展。

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