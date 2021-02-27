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证监会发布《公司债券发行与交易管理办法》

2021年02月27日08:05 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电 （记者王震）据证监会官网26日晚间消息，为进一步夯实公司债券注册制的制度基础，加强事中事后监管，近日证监会修订发布了《公司债券发行与交易管理办法》。下一步，证监会将按照“建制度、不干预、零容忍”的方针，继续规范发展交易所债券市场，推动完善债券市场法规制度，强化准入监管，压实发行人、中介机构责任。

修订内容主要涉及四个方面：

一是落实公开发行公司债券注册制，明确公开发行公司债券的发行条件、注册程序以及对证券交易场所审核工作的监督机制；

二是涉及《证券法》的适应性修订，包括证券服务机构备案、受托管理人相关规定、募集资金用途、重大事件界定、公开承诺的披露义务、信息披露渠道、区分专业投资者和普通投资者等事项；

三是加强事中事后监管，压实发行人及其控股股东、实际控制人，以及承销机构和证券服务机构责任，严禁逃废债等损害债券持有人权益的行为，并根据监管实践增加限制结构化发债的条款；

四是结合债券市场监管做出的其他相关修订，调整公司债券交易场所，取消公开发行公司债券信用评级的强制性规定，明确非公开发行公司债券的监管机制，强调发行公司债券应当符合地方政府性债务管理的相关规定。

(责编：王震、高雷)

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