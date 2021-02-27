本报记者 李心萍

国新办26日举行就业和社会保障情况新闻发布会，人社部部长张纪南、副部长游钧、副部长李忠介绍相关情况。

2020年我国就业形势保持总体稳定，好于预期。“随着经济企稳向好，就业将延续总体平稳的态势。但是，不确定、不稳定的因素仍然较多，就业形势依然比较复杂，面临诸多挑战。”张纪南说，今年需要安排就业的城镇新成长劳动力仍在1500万人左右，其中高校毕业生达909万人，达到新高；在制造业、服务业等领域，存在普工难招、技术工人短缺等现象，高校毕业生就业压力较大；疫情的影响复杂多变，增加了不确定性和风险挑战。

人社部将深入实施就业优先政策，突出重点，精准施策。“针对高校毕业生这一重点群体，还将实施高校毕业生就业创业促进计划，通过支持企业就业、基层就业等举措，支持年轻人在各领域施展才干。”李忠说。

2020年，为应对疫情冲击，我国以空前力度减免企业社保费，全年共减免1.54万亿元，其中养老金1.33万亿元。养老金发放还有保障吗？“虽然去年有少数省份养老金发放压力较大，但未来养老金的按时足额发放是有保障的。”张纪南说。

目前我国养老保险基金当期的收支相抵后，还略有结余，截至2020年底，养老保险基金累计结余4.7万亿元。中央财政对养老保险基金的补助力度持续加大，2020年达5800多亿元。所有省份均启动实施基本养老保险基金委托投资工作，合同规模达到1.24万亿元，在保证基金安全的前提下，实现了保值增值。全国社会保障战略储备基金的权益已从2000年的200亿元增加到目前的2.4万亿元，随着划拨国有资产充实基金工作不断推进，战略储备基金还在不断充实和扩大。

2020年，所有省份均启动实施养老保险基金省级统收统支。基金中央调剂力度不断加大，去年企业养老金中央调剂力度的比例从3.5%提高到4%，全年调剂金总规模达7400亿元，跨省调剂的基金达1768亿元。“我们也在加快研究实施养老保险全国统筹，这将进一步提高基金的抗风险能力。”张纪南说。

我国也在积极建设多层次的养老保险体系。作为第二层次的企业年金、职业年金制度已初步建立，目前已经覆盖5800多万人，职业年金市场化运营规模突破1万亿元。

“十四五”规划建议提出，实施渐进式延迟法定退休年龄。随着我国经济社会的发展，退休年龄总体偏低的问题已十分突出。

预期寿命延长。2019年，我国人均预期寿命提高到77.3岁，城镇居民人均预期寿命更是超过了80岁。受教育年限延长。目前我国新增劳动力中，接受过高等教育的劳动者比例已超过一半。劳动者平均受教育年限达13.7年，开始工作的年龄相应推后。在退休年龄不变的情况下，平均的工作年限缩短，造成了人力资源的浪费、人力资本利用率的下降。

人口结构发生变化。到2019年底，我国60岁及以上人口比重达18.1%，预计“十四五”期间老年人口将超过3亿人，从轻度老龄化进入到中度老龄化阶段。劳动力供求发生变化。我国劳动年龄人口数量从2012年开始出现下降，年均减少300万以上，且减少幅度逐步加大，预计“十四五”期间还将减少3500万人。

从国际上来看，延迟退休年龄是世界各国应对人口老龄化的普遍做法，多数国家都不同程度地提高了退休年龄。目前世界主要经济体的退休年龄普遍在65岁以上。

“人社部正会同相关部门研究具体的改革方案，既要借鉴国际上通行的做法和经验，更要充分考虑我国的现实国情、文化传统以及历史沿革，取得最大公约数，确保方案科学可行、平稳实施。”游钧说。

《 人民日报 》（ 2021年02月27日 02 版）

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