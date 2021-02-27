王恩博

原标题：中国银保监会：全面排查中国人寿黑龙江省辖内相关业务

中新社北京2月26日电 (记者 王恩博)近日，中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)黑河市嫩江支公司原员工张某在新浪微博发布“员工实名举报中国人寿大量造假”的视频。中国银保监会有关部门负责人26日晚间回应称，将全面排查中国人寿黑龙江省辖内相关业务。

该负责人称，事件发生后，银保监会高度重视，要求黑龙江银保监局第一时间成立专项工作组展开调查。前期，针对举报人反映的问题，黑龙江银保监局黑河分局对中国人寿黑河市嫩江支公司依法进行核查，对已查实的违法违规问题依法作出了行政处罚。下一步，黑龙江银保监局将举一反三，把核实信访举报与查处违法违规结合起来，全面排查中国人寿黑龙江省辖内相关业务，并根据查实的情况，对相关机构和责任人依法严肃处理。

同时，银保监会责成中国人寿总公司深入核查问题线索，全面自查，加大追责问责力度，切实保障消费者和从业人员合法权益。目前，中国人寿已作出具体安排，正在加紧开展有关工作。

上述负责人介绍，近年来，银保监会致力于银行保险市场乱象整治，加大消费者权益保护力度。2020年，全系统处罚银行保险机构3178家次，处罚责任人员4554人次，罚没合计22.75亿元人民币。2020年12月，国务院常务会议部署了促进人身保险业扩面提质稳健发展的措施。银保监会将进一步深化改革、强化监管，坚决整治行业顽疾和市场乱象，推动人身保险业高质量发展。(完)

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