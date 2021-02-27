对“天价岩茶”说不

郑德志

近期，福建省市场监管局、农业农村厅等部门和相关行业协会、同业公会一起出手，展开“天价岩茶”专项整治行动，祭出打击“天价岩茶”的组合拳，力求还茶叶市场一个清朗空间。

福建省的“天价岩茶”频登热搜，已经不是一个新鲜话题，这次在春节消费市场火热之际，“天价岩茶”乱象愈演愈烈，被社会广泛诟病。一段时间以来，人们对普洱茶、铁观音过度炒作的惨痛教训还记忆犹新，“天价岩茶”竟然也凭借其所谓的“稀缺性”“高品位”“高价位”一跃成为茶界“翘楚”，而且动辄1斤几十万元、1泡几千元，成了寻常百姓不敢问津、只有少数人消费得起的“奢侈品”“贵族茶”。

岩茶被过度炒作，不仅背离了喝茶的初衷，而且扰乱了正常市场，甚至还披上“办事茶”“送礼茶”的外衣，成为热门高端礼品，滋生回收、代售等变现业务，说穿了就是流通环节中间商炒作噱头，最终让消费者埋单、茶农受伤，败坏行业风气、助长奢靡之风、滋生腐败问题。这种不顾后果的短期行为，既是对人们基本认知的肆意挑战，也是对市场规则的严重破坏，是违背市场公平的大忌，不利于岩茶产业的健康长远发展。

遏制“天价岩茶”乱象，有关部门要加强监管，建立完善岩茶种植、加工、销售全过程、全链条监管体系，对“天价岩茶”乱象加大打击力度；相关行业协会、同业公会要加强行业自律，认真践行诚信经营理念，不搞虚假宣传。同时，有关方面还要正面引导，加大岩茶文化正面推广，提高社会对岩茶的正确认知，倡导理性消费，消除理解误区。此外，还应加强执纪问责，对于利用“天价岩茶”进行洗钱、受贿等行为，必须露头就打，形成震慑，夯实茶产业的高质量发展之路。

(责编：王震、吕骞)