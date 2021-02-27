原标题：互联网适老化改造加速 老年人上网越来越“6”

中新网客户端北京2月27日电(记者 吴涛)“没健康码去超市买东西都不行”“没智能手机打不到车”“手机屏幕字太小，看不清”，你家老人碰到过这些情况吗？

2020年11月份，国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知。3个多月过去了，以上问题解决得怎么样了？互联网应用哪些适老化改造已经落地？

老年人越来越多，这些方面优先适老化改造

据中国发展基金会发布的《中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策》显示，中国正逐步进入老龄化社会，到2050年60岁以上的老年人口将近5亿，占总人口比例超三分之一，差不多每3个中国人中就会有1个60岁以上的老人。

首批改造APP名单。图片来源：工信部官网截图

不过目前我国移动互联网应用APP无障碍化普及率较低，多数存在界面交互复杂、操作不友好等问题，使得老年人不敢用、不会用、不能用。所以互联网应用适老化改造箭在弦上。

上述通知印发后，多部委积极响应。工信部指出，2021年1月起，在全国范围内组织开展为期一年的互联网应用适老化及无障碍改造专项行动。首批优先推动新闻资讯、社交通讯、生活购物、金融服务、旅游出行、医疗健康等6大类、共涉及43个APP。

2020年12月底，交通运输部、国家卫健委等7部委发布关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人日常交通出行的通知，提出改进交通运输领域“健康码”查验服务；便利老年人乘坐公共交通；优化老年人打车出行服务；提高客运场站人工服务质量。

2月23日，据国家移民管理局公布，从4月1日起，实施6项便利老年人办理出入境证件的新举措。包括建立老年人办理证照绿色通道；便利老年人使用办证自助设备；简化老年人办证照片采集流程；提供多种证照费缴纳方式；改善老年人网上办事体验；开通政务服务平台证件速递服务。

一家携程旅游门店正在“培训”老年人如何使用智能手机。供图

实际上，针对原来的老年人无健康码出行难，近日，记者在北京多家超市、商场、银行等进行了走访，据查看健康码的工作人员称，老年人如果没有手机和健康码信息，可凭借身份证采取线下登记的方式进入超市等。

一批适老化互联网应用率先落地

记者注意到，在政策鼓励下，不少互联网企业率先吃“螃蟹”，加速适老化改造，覆盖数码硬件、打车、旅游、在线教育等。

例如，京东联和中兴推出新款老年手机“时光机”，除了在显示、铃声等方面采取对老年人更为友好的设定，还围绕“亲情小时光”“上手低门槛”“寻医不求人”三大能力形成老年人智能手机应用场景，实现对生活、医疗、出行等多领域的覆盖。

老年人一键叫车。供图

滴滴、高德均推出老年人“一键叫车”功能，叫车热线为老年人提供优先派单服务，甚至让老年人无论身在何处，都不用手动输入起点和终点。

就连苹果CEO库克近日接受采访时都称，现在人们生活的方方面面都依赖于智能手机，这在中国最为明显，苹果一直努力让老年人更快地融入数字世界中，确保产品设计直观易懂，不需要看说明书就能上手，“在苹果零售店开设教程，欢迎你的奶奶也去学习。”

在旅游方面，携程旗下数千家门店联合推出的“8大贴心服务”，免费帮助老年群体学习掌握智能手机使用技巧，观看旅游直播等，甚至帮助“薅羊毛”，例如使用优惠券网络购物、缴纳水电气费、设置健康出行码等。

有些输入法还推出“长辈模式”，界面图标字体都更大，更加简洁明了，“不会拼音也没事，支持手写，甚至还能够识别多地语音方言。”

其实，老年人上网越来越“6”

虽然不排除一些老年人还存在上网难的问题，但当下的趋势是中国老年网民越来越多。据CNNIC(中国互联网络信息中心)的数据显示，截至2020年12月，我国已有近2.6亿“银发网民”(50岁以上)，网民增长的主体从青年群体向未成年和老年群体转化的趋势明显。

网民年龄结构。图片来源：CNNIC

而且和一些人的认知可能不同，目前不少老年人对智能手机也很熟悉，用起来也很“6”。

“我妈妈67岁了，有一天晚上12点，我睡醒一觉上厕所，发现父母屋子的灯还亮着，进去才发现，还在玩手机。”“自从给妈妈换了智能手机，她经常给我讲一些‘国家大事’，说是在短视频上看到的。”有网友称。

图片来源：京东大数据。

据京东给中新网提供的大数据显示，很多老年人根本不会选择去购买老人机，他们购买智能手机的销量是功能老人机的5.3倍。“妈妈主动要求我给她换成智能手机。”还有网友称。

“好家伙，有时候到饭点了，我妈直接说，不想动，看看美团有啥吧。”“说出来你可能不信，电商啥时候打折，我妈门清，现在家里用的一些纸巾什么的，都是她来网上买。”

即便现在还不会上网也没关系，上述通知明确规定，各地不得将健康码作为人员通行的唯一凭证，对老年人等群体可采取凭有效身份证件登记、持纸质证明通行、出示“通信行程卡”作为辅助行程证明等替代措施。

值得关注的是，在移动支付几乎普及的今天，据媒体报道，拒收老年人现金情况时有发生。在此提醒，国家法律规定，任何单位和个人不得拒收现金，碰到了可直接举报。相信随着互联网适老化的改造，未来老年人生活会越来越便利。(完)

(责编：王震、吕骞)