日前，因不满买部分App会员比安卓用户贵，上海一苹果用户起诉苹果公司称涉嫌垄断。上海知识产权法院在2021年2月已受理此案。北京青年报记者近日调查发现，不少App在安卓端和苹果端存在差价，客服也表示的确因为苹果要收取渠道费用。

上海一用户起诉苹果垄断获受理

日前，消费者“金鑫”以苹果公司滥用市场支配地位为由将其告上法院，要求苹果公司赔偿10万元。

起诉状显示，原告作为苹果手机消费者，购买爱奇艺App、喜马拉雅App、网易云音乐App和懂球帝App会员服务时发现，这几款数字产品在苹果渠道的定价均高于安卓渠道，且交易时只能选择Apple Pay支付，无法兼容支付宝或微信等其他支付手段。

原告认为，本案涉及的相关市场是中国大陆地区的iOS系统下的智能终端应用程序销售平台。由于苹果公司的软硬件一体化策略，苹果手机使用的iOS系统只支持App Store。因此原告认为，苹果公司在上述市场是唯一经营主体，具有市场支配地位。

原告认为，被告的上述行为构成垄断，导致消费者无法自主选择支付方式且被迫支付了不公平的费用，被剥夺了自主选择权和公平交易权。

今年2月，上海知识产权法院已受理此案。

不同系统会员苹果端收费更高

北青报记者体验发现，在部分App中的确存在苹果端会员费高于安卓端的现象。

在微博App上，购买会员服务分为1个月、3个月和12个月，安卓端的会员价分别为10元、30元和108元，苹果端的会员价分别为12元、30元和118元。

在QQ内选择购买超级会员，安卓端单月价格20元，连续包月价格为14元，3个月价格48元；苹果端单月价格25元，连续包月则为17元，3个月价格60元。

在腾讯视频、优酷、爱奇艺、晋江文学城等App内，均存在上述情况。

不过，也有在苹果和安卓端价格相同的App，如京东会员、淘宝88VIP、B站大会员、微信读书、携程超级会员、KEEP。

对于苹果端和安卓端收费不同的问题，多家App的客服给出了答案。爱奇艺客服表示，因苹果应用商城需内置苹果ID的付费方式，苹果会收取渠道费用，所以苹果端的价格比官网和安卓系统会员价格贵。

或是因为盈利模式不同

业内人士介绍称，苹果有IAP即应用内购买系统，根据苹果的规范，适用范围内的虚拟商品或服务，包括游戏道具、电子书、音乐、视频、订阅会员、App的高级功能等，必须使用IAP购买支付，不允许使用支付宝、微信支付等其他支付方式（包括Apple Pay），也不允许以任何方式（包括跳出App、提示文案等）引导用户通过应用外部渠道购买。

在分成方面，苹果与开发者默认是三七分成，也就是苹果会收取30%的费用。此外，如果用户选择“连续包年”订阅的话，那么从第二年开始，开发者获得的分成是85%。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林教授对北青报记者表示，不同App苹果和安卓收费不同，看起来的确像是价格歧视的问题，即针对同一商品，对不同消费群体差异化定价。事实上这种差异化定价是因为“苹果税”，即针对苹果应用商店提供的App，苹果公司都要分成其收入的30%作为平台费用，苹果在全球都是绝对垄断，商家无法避免“付税”，因而该费用也成为会员服务成本之一，这是苹果手机上App收费更贵的原因。

盘和林表示，实际上，是第三方App商家将这一费用转嫁到了消费者身上，让消费者为本该由第三方承担的“苹果税”买单，才使得费用更高。事实上，安卓收取的这种平台费用更高，但是国内安卓平台并非像苹果那样直接向消费者“收税”，而是通过广告等模式收费。文/本报记者 温婧 统筹/余美英

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