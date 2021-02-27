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银保监会：全面排查中国人寿黑龙江省辖内相关业务

2021年02月27日09:29 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电 （记者罗知之）近日，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）黑河市嫩江支公司原员工张某在社交媒体发布“员工实名举报中国人寿大量造假”的视频。银保监会对此事件如何看待？目前处理情况如何？银保监会有关部门负责人表示，黑龙江银保监局将举一反三，把核实信访举报与查处违法违规结合起来，全面排查中国人寿黑龙江省辖内相关业务，并根据查实的情况，对相关机构和责任人依法严肃处理。

该负责人介绍，事件发生后，银保监会高度重视，要求黑龙江银保监局第一时间成立专项工作组展开调查。前期，针对举报人反映的问题，黑龙江银保监局黑河分局对中国人寿黑河市嫩江支公司依法进行核查，对已查实的违法违规问题依法作出了行政处罚。

“银保监会责成中国人寿总公司深入核查问题线索，全面自查，加大追责问责力度，切实保障消费者和从业人员合法权益。目前，中国人寿已作出具体安排，正在加紧开展有关工作。”该负责人说。

上述负责人还指出，近年来，银保监会致力于银行保险市场乱象整治，加大消费者权益保护力度。2020年，全系统处罚银行保险机构3178家次，处罚责任人员4554人次，罚没合计22.75亿元。2020年12月，国务院常务会议部署了促进人身保险业扩面提质稳健发展的措施。银保监会将进一步深化改革、强化监管，坚决整治行业顽疾和市场乱象，推动人身保险业高质量发展。

(责编：罗知之、章斐然)

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