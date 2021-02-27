张泉、胡喆

创新是引领发展的第一动力。

“十三五”时期我国创新型国家建设取得了怎样的成就？未来如何发挥科技自立自强对推动高质量发展、构建新发展格局的支撑作用？26日举行的国新办发布会上，科技部部长王志刚及相关负责人进行了权威解读。

创新型国家建设取得决定性成就

王志刚说，“十三五”以来，我国创新型国家建设取得决定性成就，形成了科技对经济发展、民生改善、国家安全等各方面有力支撑的局面。

“嫦娥五号”“奋斗者”号等一批国之重器接连涌现；量子信息、铁基超导、干细胞等领域取得一系列原创成果；高速铁路、关键元器件和基础软件研发取得积极进展……“十三五”时期，我国系统推进基础研究和关键核心技术攻关，科技创新能力实现“新跃升”。

数据显示，我国全社会研发投入从2015年的1.42万亿元增长到2020年预计2.4万亿元左右，研发投入强度2020年预计会达到2.4%左右，其中基础研究经费比2015年增长近一倍。世界知识产权组织发布的“全球创新指数”显示，我国排名从2015年的第29位跃居到2020年的第14位。

“基础研究的水平决定了一个国家科技创新的底蕴和后劲，强大的基础研究是实现科技自立自强的前提和根基。”科技部基础研究司司长叶玉江说，我们将进一步采取措施，增加基础研究投入，引导更多的科学家开展目标导向的应用基础研究，突破国家发展和安全的难题。

“今年是‘十四五’规划开局之年，我们将坚持‘四个面向’，强化战略科技力量，充分发挥科技自立自强对推动高质量发展、构建新发展格局的根本支撑作用。”王志刚说。

科技创新成为高质量发展“新动能”

北斗导航卫星全球组网，科技为5G规模化应用提供保障，新能源汽车、人工智能等加快应用，高新技术企业突破20万家……“十三五”时期，我国全方位推动科技成果进入经济社会主战场，形成高质量发展“新动能”。

“高新技术企业在去年疫情比较严重时，首先恢复生产、恢复正增长，表现亮眼。”王志刚说，高新技术企业在支撑经济高质量发展中发挥了重要作用。

“近几年，国家高新区在各地的高质量发展中发挥着越来越重要的作用。”科技部战略规划司司长许倞说，2020年，在受新冠肺炎疫情影响的不利环境下，全国169个高新技术产业开发区实现了营业收入41.8万亿元，较2019年增长了8.4%。

许倞说，“十四五”期间，我们将以推动国家自创区和高新区高质量发展为重要抓手，培育具有竞争力的产业集群和创新型企业。同时还将加强对农业科技园和农高区发展的支持，开展县域科技创新提升行动，促进科技成果转移转化应用。

“我国经济社会发展、民生生态改善、国家安全保障等对科技的需求从来没有像今天这样重要而迫切。”王志刚说，我们还需要在今后工作中不断努力，进一步提高科技对经济、产业、社会、安全等全方位的支撑引领能力。

科技体制改革打造创新创业“新生态”

推进“揭榜挂帅”首批试点；设立科创板，打通科技、产业、金融连接通道；实施科研人员减负行动，“破四唯”在重点领域全面展开……“十三五”时期，我国深化重点领域科技体制改革，形成创新创业“新生态”。

“创新驱动实质是人才驱动，人是科技创新最关键的因素。”王志刚说，将持续深化改革，坚持改革为了科研人员，坚持改革依靠科研人员。进一步激发人才的创新活力，在“破”的基础上加快构建符合科研规律和人才成长规律的科技人才评价体系。

“‘揭榜挂帅’改革是‘十四五’科技计划项目改革的重中之重，核心就是要紧紧围绕我们经济社会高质量发展的现实紧迫需求，来设计我们的研发任务。”科技部资源配置与管理司司长解鑫说，在执行过程中，通过“军令状”等改革举措来压实责任，最后要最终用户来考核我们的成果。

“青年人已经是我们科技计划实施的主力军，‘十四五’期间，要给他们搭更高、更大的平台，让优秀青年科研人员挑大梁，牵头组织国家项目，在实施项目过程中大胆创新，同时也为我们国家科技发展培养一批未来能够领军挂帅的青年后备军。”解鑫说。

(责编：王震、吕骞)