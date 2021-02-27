人民网联合滴滴出行发起《安全出行调研》
2021年02月27日10:19 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京2月27日电 （吕骞）近年来，快速发展的网约车市场逐步改变了人们约车出行的方式。随着行业发展日趋成熟，网约车平台的安全能力已经超越品牌知名度、价格优惠力度，成为用户出行的首要考虑因素。
随着疫情防控步入常态化，各网约车平台采取的防控措施也成为司乘双方关注的重点，网约车出行安全的内涵也随之延伸。
作为与老百姓日常生活息息相关的行业，在守住安全底线的基础上，网约车行业如何才能更好提高安全保障水平、提升司乘安全意识？为广泛了解大众需求，进一步提升网约车行业安全水平，人民网联合滴滴出行启动《安全出行调研》，从网约车安全功能、安全教育等多个维度，收集对网约车行业当前安全水平的真实评价和意见建议。
(责编：罗知之、初梓瑞)
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