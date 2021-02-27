人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

浦发银行启动“红色文化进国企”活动

2021年02月27日15:18 | 来源：人民网-财经频道
小字号

2月26日，由新民晚报社、中共一大纪念馆和浦发银行共同主办的“红色文化进国企”系列活动之《日出东方——近代上海与中国共产党的创建文物史料图片展》在浦发银行举行开幕式。

此次“红色文化进浦发”是上海市2021年“红色文化进国企”系列活动的第一站，也是浦发银行庆祝中国共产党成立100周年系列活动的启幕活动。

中共一大纪念馆总支副书记、副馆长宋依璇表示，为彰显建党初心，弘扬建党精神，打响“党的诞生地”文化品牌，此次专题图片展通过丰富的馆藏文物和珍贵的图片资料，系统阐释了近代上海与中共创建之间不可分割的密切联系，深度揭示中国共产党在上海孕育诞生的历史逻辑，充分激励广大党员从中汲取新时期改革开放再出发的伟大力量。

浦发银行党委书记、董事长郑杨表示，红色文化是共产党人攻坚克难走向胜利的精神动力，也是衔接历史、现实和未来，确保党的事业薪火相传的精神脐带。浦发银行始终坚持“国企姓党”，坚守红色基因，持续加强党对金融工作的领导，积极落实上海“新三大任务”，主动融入长三角一体化发展，在服务国家战略、服务实体经济方面不断取得新突破。全行将以此次展览为契机，积极开展党史学习教育，知重负重，引领广大党员肩负起做强做优做大国有企业的历史责任，以昂扬姿态奋力开启服务上海“四大功能”“三大任务”和高标准建设“五个中心”的新征程，以优异成绩向建党一百周年献礼。

此次展览设在具有一百年建筑历史的浦发银行总行大楼底楼，将持续向浦发银行广大干部员工和社会公众开放，进一步放大活动溢出效应，弘扬红色文化精神，传承红色文化基因。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
2020年家电行业国内累计销售7297亿元
　　人民网北京2月27日电（记者毕磊）近日，中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心共同发布的《2020年中国家电行业年度报告》（以下简称《报告》）显示，2020年家电行业国内累计销售7297亿元（品类涉及彩电、白电、厨卫、小家电产品），较上一年同期下滑9.2%。 中国轻工业联合会综合业务部副主任王旭华表示，我国家电行业2020年的运行轨迹与GDP走向基本吻合，四季度单季实现由负转正。…
银保监会：全面排查中国人寿黑龙江省辖内相关业务
　　人民网北京2月27日电 （记者罗知之）近日，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）黑河市嫩江支公司原员工张某在社交媒体发布“员工实名举报中国人寿大量造假”的视频。银保监会对此事件如何看待？目前处理情况如何？银保监会有关部门负责人表示，黑龙江银保监局将举一反三，把核实信访举报与查处违法违规结合起来，全面排查中国人寿黑龙江省辖内相关业务，并根据查实的情况，对相关机构和责任人依法严肃处理。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部