2月26日，由新民晚报社、中共一大纪念馆和浦发银行共同主办的“红色文化进国企”系列活动之《日出东方——近代上海与中国共产党的创建文物史料图片展》在浦发银行举行开幕式。

此次“红色文化进浦发”是上海市2021年“红色文化进国企”系列活动的第一站，也是浦发银行庆祝中国共产党成立100周年系列活动的启幕活动。

中共一大纪念馆总支副书记、副馆长宋依璇表示，为彰显建党初心，弘扬建党精神，打响“党的诞生地”文化品牌，此次专题图片展通过丰富的馆藏文物和珍贵的图片资料，系统阐释了近代上海与中共创建之间不可分割的密切联系，深度揭示中国共产党在上海孕育诞生的历史逻辑，充分激励广大党员从中汲取新时期改革开放再出发的伟大力量。

浦发银行党委书记、董事长郑杨表示，红色文化是共产党人攻坚克难走向胜利的精神动力，也是衔接历史、现实和未来，确保党的事业薪火相传的精神脐带。浦发银行始终坚持“国企姓党”，坚守红色基因，持续加强党对金融工作的领导，积极落实上海“新三大任务”，主动融入长三角一体化发展，在服务国家战略、服务实体经济方面不断取得新突破。全行将以此次展览为契机，积极开展党史学习教育，知重负重，引领广大党员肩负起做强做优做大国有企业的历史责任，以昂扬姿态奋力开启服务上海“四大功能”“三大任务”和高标准建设“五个中心”的新征程，以优异成绩向建党一百周年献礼。

此次展览设在具有一百年建筑历史的浦发银行总行大楼底楼，将持续向浦发银行广大干部员工和社会公众开放，进一步放大活动溢出效应，弘扬红色文化精神，传承红色文化基因。

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