人民网北京2月27日电（记者毕磊）近日，中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心共同发布的《2020年中国家电行业年度报告》（以下简称《报告》）显示，2020年家电行业国内累计销售7297亿元（品类涉及彩电、白电、厨卫、小家电产品），较上一年同期下滑9.2%。

中国轻工业联合会综合业务部副主任王旭华表示，我国家电行业2020年的运行轨迹与GDP走向基本吻合，四季度单季实现由负转正。当前，我国广阔的消费市场，城乡二元的消费结构，庞大的人口基数纵贯从母婴经济到银发经济各年龄段特征突出的消费群体，形成丰富的消费文化和消费习惯，将是消费品市场持续繁荣的沃土。

《报告》指出，2020年下半年以来，制造业原材料价格持续上涨，家电企业成本压力陡增。原材料涨价对中小企业的影响尤甚，缺乏品牌竞争力的企业，将彻底失去低价优势。截至年底，彩电、空调、冰箱、洗衣机均价出现明显上升。面对全行业的普遍提价，一些企业恰逢机遇地积极调整产品结构，增加高端供给，这将有助于行业转型升级，实现良性发展。

不过，疫情全球蔓延之际，稳定的产能为家电出口带来了红利，海关总署数据显示，2020年我国家电行业出口4582亿元（品类不含彩电），同比增长24.2%。

全国家用电器工业信息中心执行副主任吴海涛认为，未来的家电市场将面临一场调整与重构。他分析，过去十年，家电市场一直处于稳定的发展期，去年疫情的突然出现，对全行业来说是一场前所未有的挑战，打破了固有的平衡。

首先在渠道层面上，过去家电市场延续多年的线下为主，线上为辅的平衡，被线上市场的急速扩张所打破，即使在疫情影响已经淡化的下半年，线上的坚挺态势依然不减。

其次在生产企业层面，去年在整体市场出现大幅下滑的情况下，有不少企业还是做到了主营业务与利润的逆势增长，这说明家电企业之间的竞争关系出现分化，经营业绩从一定程度上的“靠天吃饭”，转向更大程度上由自身发展战略和经营能力所决定。伴随着原材料涨价和产品的新一轮提价，2021年家电企业之间的竞争将进一步分化。

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