国美零售：全面深化全零售平台业务
2021年02月27日15:39 | 来源：人民网-家电频道
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国美零售控股有限公司于今天发布的公告中透露，虽然去年受到新型冠状病毒肺炎疫情爆发压力，预期截至2020年12月31日止12个月的综合经营业绩将会受到影响，但集团对持续转型在线线下一体化新零售业务的未来发展充满信心。
公告显示，报告期内国美零售社群数量已达100万，在线线下会员超2亿人、九九付费会员超200万人。2020年12月新客首单转化率达15%，同比提升64%；会员复购率为31%，同比提升21%；会员活跃度同比提升105%。
自2021年以来，国美零售的业务持续不断改善，无论从电器销售还是整个在线线下双平台、多品类GMV和UV增长较可喜。此外，国美零售在1月份正式上线了“真快乐”APP。截至2月20日，GMV同比增长超4倍，非家电品类有了增长，重点品类如母婴类和美容个护类增长快。
(责编：罗知之、吕骞)
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