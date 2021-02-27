人民网北京2月27日电 （记者罗知之）人民银行官网2月27日消息，人民银行倾力做好了金融扶贫大文章。党的十八大以来，人民银行坚持把金融扶贫工作作为践行初心使命的重大任务，认真履行金融扶贫和中央金融单位定点扶贫工作双牵头职责，紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，创新金融扶贫体制机制，有效推动了金融资源投入不断增加，贫困人口受益面逐步扩大，有力支持了脱贫攻坚战取得全面胜利。

发挥好金融扶贫牵头作用，健全金融精准扶贫政策体系和组织体系。先后组织召开金融扶贫工作会议近20次，深入开展脱贫攻坚和乡村振兴实地调研，牵头出台金融助推脱贫攻坚政策文件30余份，持续完善金融支持政策体系，精心做好组织落实。组织银行、证券、保险等金融机构合力攻坚，构建金融大扶贫格局，全力推动金融服务到村到户到人。2016年来，累计发放贫困人口贷款近3万亿元和产业精准扶贫贷款4万亿元，累计支持贫困人口9000多万人次。

综合运用货币政策工具，增强金融机构扶贫开发能力。实施差别化存款准备金率政策，创设并完善扶贫再贷款，引导金融机构扩大对贫困地区的信贷投放，降低贫困地区融资成本。创新两项直达实体经济的货币政策工具，推动银行办理企业贷款延期还本付息和普惠小微企业信用贷款，支持贫困地区做好稳企保供、复工复产，激发市场主体活力。

聚焦深度贫困地区，加强金融产品和服务创新。指导金融机构将新增信贷资金优先满足深度贫困地区、新増金融服务优先布局深度贫困地区。加大创业担保贷款、助学贷款、扶贫小额信贷等实施力度。创新推出易地扶贫搬迁专项金融债券，累计发行1939亿元，做好易地扶贫搬迁综合金融服务。统筹做好金融精准扶贫信息共享、专项统计、政策效果评估等工作，确保金融产品和服务精准有效。

优化贫困地区金融生态环境，促进金融扶贫可持续。大力发展普惠金融，推进支付服务和信用体系建设，深入开展金融知识普及活动，提高贫困地区群众的金融素养和风险意识。坚持金融支持与风险防范两手抓，抓好金融扶贫领域作风建设，严密防控金融扶贫领域风险。贫困地区支付服务村级行政区覆盖率达99.7%，全国累计为近1.9亿农户建立了信用档案。

做优定点扶贫工作，打造金融精准扶贫“示范田”。牵头22家金融单位定点扶贫，发挥党建引领作用，精心做好定点帮扶陕西省铜川市印台区、宜君县金融精准扶贫工作，探索形成可复制可推广经验。人民银行连续3年在定点扶贫考核中被评定为第一档次“好”。2016年以来，人民银行及22家中央金融单位共投入和引进扶贫资金近70亿元。

值得注意的是，2月25日上午，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。人民银行金融市场司信贷政策管理处等2个集体、机关工会主席侯雅丽同志等3名个人受到表彰。此外，设立在人民银行拉萨中支的“西蔵自治区金融精准扶贫办公室”亦获得先进集体表彰。

下一步，人民银行将继续践行金融服务人民群众的宗旨，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴金融服务有效衔接各项工作，保持金融帮扶政策总体稳定，支持脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

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