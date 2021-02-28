本报记者 陆娅楠 赵展慧 丁怡婷 韩 鑫

2月10日，“天问一号”探测器实施火星捕获，我国首次火星探测任务环绕火星成功；

2月12日，牛年首日电影票房逾17亿元，同时创下中国影史单日总票房、全球单一市场单日票房新纪录；

2月18日，国家邮政局公布，春节假期全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹约6.6亿件，同比增长260%……

2021年春节，频频传来的捷报、屡创新高的数据，让人们再次真切感受到中国发展的强劲脉动。

“经过‘十三五’时期的发展，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新的台阶，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，农业现代化稳步推进，脱贫攻坚成果举世瞩目，污染防治力度空前加大，生态环境明显改善，全面深化改革取得重大突破，对外开放持续扩大，共建‘一带一路’成果丰硕，人民生活水平显著提高，国家治理体系和治理能力现代化加快推进。”“十三五”时期，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济无惧风雨、砥砺前行，取得了历史性成就。

经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶

“十三五”时期，我国经济保持较快增长速度。2016年至2018年，我国经济总量相继突破70万亿元、80万亿元、90万亿元大关，2020年我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，国内生产总值历史上首次突破100万亿元……“十三五”时期，中国经济总量稳居世界第二。与此同时，人均GDP连续两年超过1万美元，稳居中等偏上收入国家行列。

“‘十三五’时期，我国经济社会发展取得了全方位、开创性历史成就，发生了深层次、根本性历史变革。特别是2020年，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，再次彰显了中国经济的强劲韧性。”全国政协委员、申万宏源证券研究所首席经济学家杨成长说。

这五年，中国经济不仅“体形”更壮，“体质”也更强。

这是科技进步硕果累累的五年。“嫦娥”成功登月并采样返回，“天问一号”火星探测器成功发射，北斗导航全球组网，“华龙一号”首堆并网成功……“十三五”时期，创新型国家建设取得重大进展。世界知识产权组织发布的全球创新指数显示，我国排名从2015年的第二十九位跃升至2020年的第十四位，是榜单前30名中唯一的中等收入经济体。“科技创新引领高质量发展的第一动力作用更加强劲。”杨成长说。

这是结构优化稳扎稳打的五年。看产业结构，2020年，我国第三产业增加值占GDP比重达54.5%，对经济增长贡献率为48.4%，连续6年成为经济增长最大动能。看技术升级，2020年，高技术制造业增加值同比增长7.1%，高于全部规模以上工业增加值4.3个百分点。

这是营商环境越来越好的五年。“十三五”时期，我国年均净增市场主体1247.7万户，营商环境国际排名大幅提升。2020年，在全球贸易和跨国直接投资大幅萎缩的背景下，我国货物进出口总额32.2万亿元，创历史新高，货物贸易第一大国地位更加巩固。

这是综合国力不断跃升的五年。“十三五”时期，我国工农业生产能力明显增强，基础设施不断改善。2020年，我国粮食总产量、制造业增加值、5G终端连接数、高速公路和高铁运营总里程均居世界第一。

一串串亮眼的数字，记录下“十三五”时期我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶的铿锵足音。“尤其是2020年，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，中国交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。”全国人大代表、中国人民银行郑州中心支行行长徐诺金说。

制度伟力、改革动力、调控能力推动新发展

事非经过不知难。“十三五”时期，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、统揽全局，以非凡的判断力、决策力、行动力，引领中国经济巨轮劈波斩浪、行稳致远。

——集中力量办大事的制度优势，汇聚攻坚克难的磅礴力量。

依靠制度优势，统筹疫情防控和经济社会发展，我国率先控制疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正；依靠制度优势，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。

“我们最大的优势是我国社会主义制度能够集中力量办大事。这是我们成就事业的重要法宝。历史已经证明并将继续证明，党中央权威是危难时刻全党全国各族人民迎难而上的根本依靠，制度优势是形成共克时艰磅礴力量的根本保障。”全国政协委员、中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长张占斌说。

——持续深化的供给侧结构性改革，释放经济发展的澎湃动能。

“放管服”改革持续深化、市场准入负面清单制度全面实施……经济体制改革为市场主体添活力。相较于“十二五”末，“十三五”末国资系统监管企业资产总额增长82.1%，民营企业500强入围门槛增长约一倍，全国日均新登记注册企业数量增长约83%。

增值税税率“四档并三档”，制造业等行业增值税税率降低……减税降费让企业轻装上阵。这五年，我国新增减税降费累计约7.6万亿元，提升了企业加大转型升级投入的能力。

“‘十三五’时期，我国经济体制改革全面发力、多点突破，有效增强了全社会发展活力。”张占斌表示。

——不断完善的宏观调控，守护高质量发展的远航风帆。

扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，宏观调控更加注重统筹协调。“一竿子插到底”的直达机制让新增财政资金下达基层用时从超过120天缩短至一周，普惠小微企业贷款延期支持工具等直达实体经济的货币政策工具进一步疏通了货币政策传导机制。

“‘十三五’时期，我们遵循经济规律，不断创新调控方式、丰富调控工具、积累调控经验，在推动经济发展的同时，也提高了发展的质量和效率。”徐诺金说。

创新驱动、扩大内需、对外开放助力新征程

接受采访的代表委员一致认为，我国已转向高质量发展阶段，经济长期向好的基本面没有改变，继续发展具有多方面优势和条件。

家底厚实，经济韧性强。“持续较快发展所积累的雄厚物质基础和完整产业体系，使中国经济拥有强大的调整修复能力，为推动高质量发展提供了坚实支撑。”杨成长说。

市场广阔，回旋空间大。我国有14亿人口、4亿多中等收入群体，已形成超大规模市场。徐诺金认为，未来超大规模市场优势将进一步凸显，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化将持续推进，带来更大的发展空间。

人力充沛，创新潜力足。我国劳动力供给规模居世界前列，技能人才达到2亿人，研发投入总量稳居世界第二，创新成果竞相涌现。

尤为重要的是，在“十三五”的实践中，中国共产党领导和我国社会主义制度的优势进一步彰显，新发展理念更加深入人心，广大党员干部政治品质和斗争精神斗争本领得到锤炼，全国各族人民精神面貌更加奋发昂扬，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供了有力政治保证和强大奋进力量。

展望“十四五”，发展仍是解决我国一切问题的基础和关键。

“新时代新阶段的发展必须贯彻新发展理念，必须是高质量发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。”张占斌说。

创新驱动，全面打造发展新优势。徐诺金认为，“十四五”时期，要深入实施创新驱动发展战略，集合优势资源打好关键技术攻坚战；同时要坚持把发展经济着力点放在实体经济上，提升产业链供应链现代化水平。

扩大内需，形成强大国内市场。2013年至2019年，我国最终消费支出对经济增长的平均贡献率为60%左右，仍有较大提升空间。“要坚持扩大内需这个战略基点，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。”杨成长说。

对外开放，开拓合作共赢新局面。新发展格局决不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。杨成长认为，高水平对外开放，尤其要更加注重制度型开放，重视以国际循环提升国内大循环效率和水平。

“十四五”时期，只要我们抓住机遇、应对挑战，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，中国经济巨轮一定能继续风雨无阻、破浪前行！

《 人民日报 》（ 2021年02月28日 02 版）

(责编：胡永秋、牛镛)