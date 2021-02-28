本报记者 王明峰

沐浴着暖阳，反季节蔬菜和水果长势喜人，柑橘挂满山坡，蔬菜绿遍河谷。

走进四川荣县鼎新镇西堰村，路边一簇簇青花菜已经成熟。很快，经过农用三轮和大卡车接力运输，它们就将出现在大城市的商超菜市。远处的一座座蔬菜大棚里，西红柿苗正努力生长。

时值正午，西堰村一组村民刘隆轩干得带劲儿，尽管外套敞着，额头还是渗出了汗。“趁着天好，我把土翻一翻、晾一晾。”挖起一锹脚边的小草，他顺手一翻盖进土里，“这些鹅儿草在地里沤烂了，是很好的有机肥。”

之前种的青花菜已快收完。“你看这土，一捏就散了。”荣县农业农村局局长朱和能弯腰抓起一块土，轻轻一捏，细碎的土粒顺着指缝撒落下来。“以前土壤板结，抓不动，也捏不碎。”

从2019年开始，荣县采取政府购买社会化服务的方式，实施耕地质量保护与提升项目，进行土壤改良与地力培肥。荣县通过争取项目资金2000万元，实施2万亩柑橘产业有机肥替代化肥项目。县财政还自筹资金，拟投资8000万元实施10万亩的土壤改良项目。

朱和能说：“希望通过政府项目示范引领，让农民认识到施用有机肥的作用，自觉开展畜禽粪污资源化利用，让秸秆‘肥料化’利用成为常态。”

“地里种的包谷，秸秆全被四川键祥农业有限公司收了去，换回了两包有机肥，我全给撒地里了。”刘隆轩用锹随手一铲，一块黑黑的泥土便显露出来，“瞧，这就是有机肥。种茄子结果期更长，可以多摘一茬呢。”

“用有机肥种菜，产量高，好吃，更好卖。”乐德镇回龙殿村村民张小良在县农业农村局和农机专家指导下，流转了50亩土地建设蔬菜大棚，实行“菜稻轮作”，施用有机肥增产增收，2018年就甩掉了贫困帽子。“西红柿亩产量能高到5吨以上，品相好口感好味道更好。”

站在一旁的荣县农业农村局总农艺师吴文忠接过话头：“通过对项目实施前后土壤采样并送第三方检测机构检测，施肥区土壤有机质平均提升了11.45克/千克，实现了年均提升1克/千克目标。土壤板结情况得以改善，更加疏松，团粒结构明显。去年上半年，干旱气候条件下抗旱保水能力明显增强，化肥较往年使用量减少1/3以上。”

此外，荣县还实施“粮经复合、菜稻轮作”模式，大力推进高标准农田建设。“集中连片，‘三网’配套，梯格相间，绿色生态，实现‘旱涝保收、宜机作业’。”朱和能介绍，荣县已建成上图入库高标准农田53万多亩，到2021年末，全县高标准农田将建成56.6万亩，占全县耕地面积的58.6%。

《 人民日报 》（ 2021年02月28日 02 版）

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