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网课热需冷思考（一吐为快）

2021年02月28日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　“5600元的课，现在50元，马上停售！”公交站牌、楼宇电子屏、微信朋友圈……在线教育广告随处可见。“火热”的在线教育背后，是市场驱动还是遵循教育规律？进一步规范校外线上培训发展，已成为广大学者、教师、家长的共识。

　　各大网课平台广告铺天盖地，不少家长深感焦虑。我们担心，如果身边人都报而自己不报，会导致孩子掉队，于是大家都被裹挟到报课培训的大军中。而事实上，在线培训的质量参差不齐，很多机构存在师资不稳定，课后评价与反馈不充分、不及时等问题。         ——陕西省汉中市  白女士  

　　部分校外线上培训课程在应试上下足功夫，却忽视了对知识的综合理解和对学习兴趣的激发，导致学生在校外网课学到的是“夹生饭”，不仅压缩了自主学习时间，还消磨了学习兴趣。学校才是教育教学的主阵地，培训机构只是课外补充，不能本末倒置。  ——深圳实验学校光明部教师  孙栋梁

　　【点评】

　　资本的逐利、铺天盖地的广告，加重了家长的焦虑，也导致当前校外线上培训乱象的发生。目前，校外线上培训的供给侧和需求侧都有经济理性替代教育理性的趋势。很多机构抓住一些家庭追求“短平快”教育效果的心理，通过强势营销手段，塑造甚至夸大家庭的教育需求。校外线上培训应回归教育的专业性和教育的基本价值。这需要家长们更重视教育价值理性、审慎选择，需要机构踏踏实实用心做教育、加强教师队伍和课程建设，更需要监管的进一步完善。

　　（华东师范大学课程与教学研究所教授  张  薇）  

　　建议加大学校教师培训力度，支持教师优化教学方法、提升个性化教学，加大对分层教学的研究和校本课程开发力度，推动学校教育持续向上向好发展。家长是校外线上培训的主要决策者，应发挥家长学校等平台的作用，开展家长教育，帮助家长加深对教育的理解、对孩子需求和发展规律的理解，树立正确的教育观、成才观，理性认识和选择校外线上培训。

　　（江苏大学教师教育学院副教授  陆道坤）  

　　（吴  月  陈炳旭采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月28日 05 版）

(责编：白帆、初梓瑞)

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