原标题：全市3000余项在施工程迎执法检查

2月26日16时，北京市启动空气重污染黄色预警。记者从北京市住建委获悉，昨天，北京市区两级住建部门针对3000余项在施工程进行了全覆盖式执法检查，重点检查扬尘管控等预警响应落实情况。

“土方作业都停了吧？”

“停了。”

“重污染天气，一定要加大现场洒水降尘的力度。”

“上下午都增加了洒水频次。”

……

昨天下午1时30分，东城区宝华里危改项目3号地回迁住宅工程施工工地，迎来了一组执法检查人员，专门给现场“挑刺儿”。

“26日下午4时05分，项目部就收到了区住建委传达的紧急通知，要求做好黄色预警下的扬尘控制等措施。”宝华里危改项目施工方负责人彭燕军说，正月初九起项目启动节后复工复产，已有35名建设工人到岗，主要进行土方开挖和边坡支护作业。收到通知后，按照空气重污染黄色预警响应规定，室外土方开挖作业立即全部暂停。

记者在现场看到，深达17米的巨大基坑内，裸露的土方全部用防尘网苫盖；基坑上方，面积约1万平方米的“天幕系统”已经开启；基坑四周安装的喷淋装置也在同时喷洒水雾。

“这个跨度近100米、由钢结构支架撑开架撑开的防尘网，就相当于给基坑加了层‘保护盖’，能够有效抑制扬尘飞入空气中。”彭燕军说，这是东城区工地上的首个“天幕系统”，多措并举是为了最大限度降低土方作业期间扬尘污染问题。

为做好空气重污染应对，全市加大对工地扬尘的执法检查力度。北京市住建委安全质量监督总站四级调研员吴涛介绍，2月26日，北京市住建委向全市下发了《关于做好空气重污染污染黄色预警期间施工现场扬尘治理工作的紧急通知》，要求全市住建系统在施的房建工程和基础设施工程各参建单位，必须严格执行空气重污染预案黄色预警响应规定，加大对施工工地、裸露地面、物料堆放等场所扬尘控制措施力度，停止室外建筑工地喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业。

昨天，市、区两级住建部门通过现场检查和视频检查相结合的“线上+线下”方式，对住建系统3000余项在施工程施工现场扬尘管控措施落实情况进行全覆盖式检查，重点检查裸土覆盖、降尘渣土车规范管理、门前三包、非道路移动机械等扬尘管控措施落实情况，压实工程建设参建各方施工扬尘治理工作主体责任，对检查中发现未严格执行预警响应的单位，一律从严从重惩处。（记者 赵莹莹）

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