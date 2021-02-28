原标题：两大因素推动中重污染天气

昨天，空气重污染过程仍在持续。专家表示，此次元宵节中重度污染过程，是因为区域大气扩散条件不利叠加烟花爆竹燃放所致。

2月25日至27日，华北区域扩散条件整体偏不利，形成区域性污染，污染积累、传输、叠加元宵节烟花爆竹燃放影响，北京市发生了一次持续性的空气污染过程。清华大学教授、大气重污染成因与治理攻关项目北京市跟踪研究工作组组长王书肖分析了此次污染的特征及成因。

记者了解到，元宵节前期，大气扩散条件明显不利，造成区域污染物积累，污染的起点浓度就明显偏高。2月25日傍晚至入夜北京浓度就达到了中度污染水平。到了元宵节夜间，烟花爆竹集中燃放，显著加重了空气污染水平。

从数据来看，元宵节傍晚至夜间，随着烟花爆竹集中燃放，北京PM2.5浓度持续上升，22时达到重污染水平并持续6小时，峰值浓度出现在27日凌晨1时，为165微克/立方米，较18时的126微克/立方米上升39微克/立方米，燃放造成空气污染明显加重。由于气象条件静稳，燃放的污染物形成滞留，27日上午PM2.5仍处于140微克/立方米上下的较高浓度，空气质量维持中重度污染。另外，禁放区空气质量明显优于非禁放区。

在此次过程期间，区域持续为偏南偏东风，发生区域污染传输，明显推高北京空气污染水平。通过模型分析来源显示，区域传输贡献影响较大，本次过程抬升阶段本地贡献约占四成，区域传输贡献约占六成。区域上，传输贡献前三的区域是天津、河北唐山和河北廊坊，贡献分别为17%、14%和8%。整体看来，东南通道输送贡献约46%。因此，本次污染过程是以东南通道输送为主、本地排放为辅共同作用下导致的。（记者 骆倩雯）

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