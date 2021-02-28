原标题：京津冀协同发展7年看巨变

北京门头沟、河北廊坊、天津北辰——在北京精雕集团党委书记吴爱军心中，3处厂区组成的“三角形”，稳稳地撑起了产能和订单。

7年前，京津冀协同发展重大战略实施，精雕集团把产线搬到廊坊、把研发留在门头沟，成为最早迈向协同的企业之一。7年后，吴爱军直言：“我们的制造环节走出去，有了更宽敞的厂房，才有可能让产能和订单数迅速翻番。”

25日，本市7个部门联合晒出协同发展7年成绩单，市委市政府京津冀协同办分管日常工作的副主任李文红介绍，这7年，北京持续增强与天津、河北两地的协同联动，交通一体化、生态环境协同治理、产业对接协作、公共服务共建共享等重点领域取得积极进展，越来越多老百姓和企业成为直接受益者。

2872家一般制造和污染企业退出

银色的金属三棱柱表面丝毫看不出缝隙，但其实是由两块拼成。其上30多处光滑的曲面完美地组合在一起，间距只有几微米。这种堪称极限的工艺由精雕集团研发的精密数控机床实现，全球都少见。

海量的订单从世界各地飞来，但还须产能足够。“10年前，门头沟100多亩的厂房已经不够用了，可北京土地资源太紧张。”吴爱军决定到廊坊建厂，新厂址一建就超过了300亩。正是在2014年新厂房启用后，精雕集团迎来3年爆发式增长，年增长率达到了19%，7年来产量和订单量都实现翻番。

今年，精雕集团在天津北辰的新厂房也将启用。吴爱军已谋划好，北京人才、科技优势明显，就把研发留在北京；天津制造水平高，新产线将布局一批高端设备生产；河北的产线也计划迎来一轮提升。“我们真正成为了京津冀协同发展的受益者！”

伴随着京津冀三地的产业疏解转移和对接协作步入快车道，区域产业链加快形成。“北京疏解非首都功能，一是从源头上严控非首都功能增量，二是扎实开展‘疏解整治促提升’专项行动。”李文红说。数据显示，截至2020年底，全市不予办理新设立或变更登记业务累计达2.34万件，全市累计退出一般制造和污染企业2872家，疏解提升区域性批发市场和物流中心980余个。

禁限目录在严守功能底线的同时，也为构建高精尖经济结构打开了更大空间。高精尖产业的新设市场主体持续增加，占比由2013年的40%升至2020年的60%左右，为北京发展现代产业体系增添了新动力。市经信局二级巡视员李涛介绍，“十四五”期间，本市也将完善京津冀产业协同对接机制，以打造跨区域优势产业链为重点，以培育先进制造业集群为抓手，推动产业链供应链在津冀延伸布局，推动共建园区建设。

高速公路里程增长超过25%

南六环外，小清河畔，四方的承台桩正在基坑中一层一层搭起，未来这上面将是连接北京与雄安的高速公路。

交通一体化是京津冀协同发展率先突破的三大领域之一。这7年，三地联手共同打通“断头路”、拓宽“瓶颈路”，目前本市市域内的国家高速公路“断头路”全部清零，京津冀区域高速公路里程增长超过25%，“四纵、四横、一环”的京津冀骨干路网格局初步建立；“轨道上的京津冀”浮现出来，京津城际延伸线、京雄城际等先后建成通车，京哈高铁实现全线贯通，京唐、京滨城际不断加快建设。

“去年底开工，今年底通车，我干工程30年，这已经是极限。”虽然压力大，但负责建设京雄高速公路的中铁北京局项目建设指挥部指挥长汪德志信心满满。他介绍，工程重难点施工方案编制完成，接下来就是大干快上的关键期。

京雄高速公路全长约105公里。北京段长约27公里，北起南五环路，南至京冀界，未来路上还将实现无人驾驶。按计划，六环至市界段将在年底通车，五环至六环段将在明年年底通车。建成后，雄安新区到北京市仅需1小时，有效缓解北京西南方向交通压力。

不只是京雄高速，京津冀一批交通大动脉正从蓝图变为现实。市交通委协同处处长赵阳说，副中心站、城市绿心等综合交通枢纽正在加紧建设，松闫路改造、G110（京银路）大修、京礼高速阪泉服务区等冬奥赛区场馆外道路建设有序推进，G109新线高速、新机场北线高速西延段、东六环入地改造等工程将尽早完成，“三地将把京津冀建设成为交通强国建设的样板区、全面深化交通运输改革的试验区、区域交通一体化的示范区以及交通运输现代化的先行区。”

八大高校布局建设新校区

北京22家市属医院积极与天津、河北开展医疗合作，43项临床检验结果在京津冀485家医疗机构实现互认，21项医学影像检查资料在三省市176家医疗机构试行共享……这些数字背后，是京津冀公共服务共建共享不断加快。

与通州只有一河之隔的北三县，医疗服务是一块短板，当地不少居民看病只能往北京跑。“为了破解老百姓看病难，北京积极协调央属、市属等优质资源，通过技术帮扶、远程诊疗、紧密型医联体、合作托管、人员培训等多种形式支持北三县现有医疗机构提升能力水平。”市卫健委发展规划处处长高路举例，朝阳医院、天坛医院等4家市属医院对口支持位于燕郊的燕达医院，已帮助其成为三级甲等综合医院，年住院量9.5万，较合作前的3900人增长24倍。

教育方面，北京景山学校、北京五中分校、八一学校、北京八中等北京优质学校在河北多地市建设分校。按计划，本市将坚定不移疏解部分教育功能，完成北京电影学院、北京信息科技大学、北京工商大学新校区建设，并推动首都医科大学、首都体育学院新校区规划建设，推进沙河、良乡高教园区向大学城转化，建设科教融合新城，加快推进中国人民大学通州校区、北京化工大学昌平校区和中央民族大学丰台校区建设。

未来，京津冀三地还将继续“一张图”规划、“一盘棋”建设。李文红介绍，本市将牢牢抓住疏解非首都功能这个“牛鼻子”，以减量倒逼集约高效发展，主动增强与天津、河北两地的联动，建设“轨道上的京津冀”，强化生态环境联防联控，促进公共服务共建共享，不断提升创新链、产业链、供应链对接协作水平，加快建设现代化都市圈，推动形成以首都为核心的世界级城市群。（记者 曹政）

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