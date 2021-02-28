海南自贸港2021年首批重点项目集中签约
2021年02月28日09:00 | 来源：新华社
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原标题：海南自贸港2021年首批重点项目集中签约
27日，海南自由贸易港2021年首批重点项目集中签约，34个项目成功落地，包括外资项目6个、内资项目28个，所有项目协议投资总额约138亿元。
据了解，该批集中签约的重点项目颇具自贸港“显示度”。施耐德电气（中国）有限公司、信达福集团香港有限公司、嘉诚国际物流股份有限公司等重点外资企业成功落户。中国邮政集团与海南省政府签订战略合作协议，集团表示将利用海南进口飞机免税、航油免税等政策优势，适时开通邮政航空海南至内地主要城市的货运专线，筹划到东南亚的国际货运专线，助力海南打造开放新高地。
签约活动主办方表示，2020年，海南在自贸港建设带动下，经济社会发展取得喜人成绩，新增市场主体、实际利用外资额、人才引进数量、离岛免税购物额等四大指标实现翻番。
据悉，海南今年还将举办5批重点项目集中签约活动，进一步推动全省经济形势稳中向好、产业结构优化升级，为海南自贸港建设早期收获打下坚实基础。（记者 吴茂辉）
(责编：白帆、初梓瑞)
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