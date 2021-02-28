原标题：贵州计划到2025年建成智能煤矿50处

贵州省充分发挥科技创新引领作用，在2020年实现正常生产煤矿采煤机械化率、辅助系统智能化率均达100%的基础上，计划到2025年建成智能煤矿50处。

根据中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅印发的《关于深化能源工业运行新机制加快能源高质量发展的意见》，贵州将围绕优化开发布局、加快智能化建设等方面，大力推动煤炭产业安全绿色智能高效发展。根据上述意见，到2025年，贵州省煤炭产能达2.5亿吨/年，生产煤矿综采综掘基本实现智能化，建成智能煤矿50处。

同时，贵州还将构建“煤矿智能化创新平台”，促进能源科技装备更加先进实用。通过开展煤矿智能化开采技术装备及机器人等研发应用，支持适宜贵州煤矿实际的智能化采掘重大科技产业链建设。到2025年，突出煤层掘进工作面防突机器人普遍应用，10处矿山救护中心装备救援类机器人。（记者施钱贵）

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