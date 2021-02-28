原标题：中国官员介绍脱贫攻坚成就和经验

2月26日，联合国人权理事会第46次会议举行“减贫在促进和保护人权中的作用”会议。中国国家乡村振兴局综合司司长苏国霞应邀作主旨发言。

苏国霞表示，中国政府始终以人民为中心，通过减贫更好地保障和促进人权。2012年以来，中国政府实施精准扶贫精准脱贫战略，坚持以人为本，保障生存权，促进发展权，将妇女、儿童、老年人、残疾人、少数民族等特定群体中的贫困人口作为重点对象，组织实施了人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战。

她说，中国克服新冠肺炎疫情严峻挑战，如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，脱贫攻坚战取得了全面胜利。拥有14亿人口的最大发展中国家，历史性地消除了绝对贫困现象，人民收入和生活水平显著提高，每一个人的教育权、医疗权和住房权得到保障，为全球减贫和人权事业作出了重大贡献。

她表示，中国愿同各国人民一道，坚定推进减贫事业，为建设没有贫困、普遍繁荣的人类命运共同体，更好保障和促进人权进步携手前行。

在26日的会议上，东盟副秘书长康富介绍了东盟在推进各成员国通过对话与合作消除贫困、通过减贫促进人权的良好做法，赞赏中国同东盟国家建设性开展减贫经验交流与合作。委内瑞拉、埃及、老挝等国高度评价中国在减贫领域取得的巨大成就，欢迎中国与发展中国家分享减贫经验。俄罗斯、巴基斯坦、尼泊尔、南非、伊拉克等国呼吁国际社会秉持相互尊重、合作共赢精神，在减贫领域加强建设性对话与合作，共同促进和保护人权。

(责编：白帆、初梓瑞)