原标题：不断提高互联网诊疗规模和满意度

互联网诊疗具有突破时空的便捷特点，这种非接触就医方式方便患者就医，社会反响良好，应该不断提高互联网诊疗规模和群众满意度。不断提高互联网诊疗规模，对北京改善医疗服务及就医环境具有尤为突出的意义。北京医疗机构大力发展互联网诊疗技术，可以有效提高诊疗效率，在减少外地患者来京频次的同时，也可有效缓解首都各大医院人满为患的压力，改善北京的就医格局。

近期召开的2021年北京市医院管理中心工作会议上，北京市医院管理中心党委书记、主任潘苏彦在总结2020年市医院管理中心系统工作时，盘点了一系列关键信息和亮点数据。据介绍，北京已有宣武医院、安贞医院、朝阳医院等20家医院获批互联网诊疗资质，累计在线服务12万人次。此外，随着疫情防控的常态化和复工复产有序推进，到去年年底时，市属医院门诊量已恢复至同期的96%。

突如其来的新冠疫情，给广大患者就医带来诸多不便，而能够有效减少医患直接接触的互联网诊疗，在疫情期间迎来了快速发展。各地依托“互联网+医疗健康”为群众提供防疫科普、在线咨询、心理疏导、远程会诊、慢病复诊等一系列服务，互联网承接并分流了医疗健康需求，降低了线下人群聚集感染的风险。当前，北京有20家医院获批互联网诊疗资质，而全国已经有了900家互联网医院，远程医疗协作网覆盖所有地级市2.4万余家医疗机构，5500多家二级以上医院可以提供线上服务。

可以说，我国互联网诊疗和“互联网+医疗健康”发展已经初具规模。互联网诊疗在疫情期间强势崛起，据初步统计，疫情期间国家卫健委委属委管医院，互联网诊疗同比增加了17倍，一些第三方的互联网诊疗咨询增加了20多倍，处方量也增加了近10倍。互联网诊疗已成为我国医疗服务的重要组成部分。

互联网诊疗在疫情防控期间发挥了独特作用，线上诊疗目前主要针对复诊患者，特别是常见病、慢性病或者需要定期复诊的其他疾病。例如，患有慢性疾病需要长期口服药物的北京居民，可以通过相关医院互联网诊疗服务平台找到医生进行复诊，并完成在线开药，最快当天就能收到快递配送上门的药品。北京互联网诊疗发展给外地患者带来了更大便利，例如，北京儿童医院开通互联网诊疗服务以来，外地患者通过手机就可以实现在线复诊、开药、处方药配送到家等服务，免除了外省市患者奔波之苦，降低了交叉感染风险。

互联网诊疗具有突破时空的便捷特点，这种非接触就医方式方便患者就医，社会反响良好，应该不断提高互联网诊疗规模和群众满意度。当前，互联网诊疗在推广过程中，仍然面临很多问题，如互联网诊疗平台只能面向常见病和慢性病复诊患者，线上问诊面临更高医疗风险等。有关部门应持续推进信息技术与卫生健康领域的深度融合发展，不断扩大互联网诊疗范围，使其最终可以囊括在线问诊、诊断、远程治疗、处方开具、送药到家等服务内容，不断提高相关医疗卫生服务的可及性和满意度。

不断提高互联网诊疗规模，对北京改善医疗服务及就医环境具有尤为突出的意义。北京是全国的医疗中心和优质医疗卫生资源聚集地，据统计，2019年北京市医疗机构诊疗人次数超过2.6亿人次，其中外地来京患者约占三分之一。北京医疗机构可以建立与外省互通的多层级互联网远程门诊服务体系，促进外省市实现大病、疑难病不出省。北京医疗机构大力发展互联网诊疗技术，可以有效提高诊疗效率，在减少外地患者来京频次的同时，也可有效缓解首都各大医院人满为患的压力，改善北京的就医格局。

2020年是“互联网+医疗”从探索阶段转向应用和推广阶段的里程碑。在后疫情时代，医疗机构还应继续挖掘运用互联网技术“远程、高效、智能、便捷”的独特优势，深入推动互联网诊疗技术发展，让“互联网+医疗”产业不断成长，让“互联网+”成为解决传统医疗服务中“看病难”等问题的重要渠道。（评论员 樊大彧）

(责编：白帆、初梓瑞)