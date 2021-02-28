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海底捞包间内安装摄像头遭质疑

网友争议是否“侵犯隐私” 海底捞表示为记录情况

2021年02月28日09:09 | 来源：北京青年报
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原标题：海底捞包间内安装摄像头遭质疑

2月27日，一则“海底捞在包间里安装摄像头”的消息被网友热议。对于安装摄像头是否会侵犯隐私，网友各执一词。而海底捞客服表示，包间属于餐厅，也是公共场所一部分，安装摄影头为记录情况。

走访

海底捞等餐饮企业

在包间安装摄像头

此前有消息称，海底捞多个门店包间内安装了摄像头。北京青年报记者走访海底捞位于朝阳区的多家门店，确实在包间里看到了云台式摄像头。

随后，记者走访部分其他品牌餐饮企业发现，饭店包间装摄像头的现象，并不罕见。在走访的8家餐厅里，有3家包间都有摄像头。不过，部分包间内没有“内有监控”等相关提示。

安装了摄像头的门店也表示，安装主要是为了防止客人丢失东西，方便找回。

对于包间内安装摄像头一事，海底捞此前曾回复媒体称：为保障消费者用餐安全，各门店会结合门店特点安装监控设备，包括包间；同时，海底捞注重保护顾客隐私，公司对监控管理设有相关的制度、流程，同时通过技术手段强化管控，保障消费者权益。不过，北青报记者进一步采访其安装摄像头的必要性时，截至发稿时，海底捞方面暂时没有回应。

关注

包间是不是隐私空间惹争议

能不能安装没规定

包间里有摄像头一时在网友内产生热议。部分消费者认为此举会泄露消费者隐私，毕竟选择包间就是为了能有一个私密空间，但是有摄像头会有一举一动被监视的感觉。而认为能够接受的网友则表示，餐厅包间再私密也是公共场所，只要摄像头亮在明处，没有什么不能接受的。

此事件网友争议的焦点在于包间是否是“公共场所”，而海底捞客服此前表示，包间属于餐厅，也是公共场所一部分，安装摄影头为记录情况。不过，一些律师则认为包间不同于大堂，属于封闭空间，也是相对私密的空间，消费者在包间内的言行举止，属于私密活动，通常不愿意为他人所知晓，因此属于隐私的范围。

北青报记者了解到，对于包间内能否安装摄像头，并没有明确的法律法规来规范。在涉及餐饮行业“摄像头”的规定中，《北京市餐饮企业治安保卫工作规定》明确，大中型餐饮企业应当按照有关法律规定，在营业场所的出入口、共享大厅、主要通道、主要营业场所、停车场、地下停车场出入口、收银台、财会室、客运电梯间、扶梯口等处设置图像信息采集点，并设置显著提示信息。图像信息系统在营业期间应当正常运行，不得中断。在这一规定中，包间并未罗列其中。

聚焦

有法规明确规定安装摄像头

也要保护隐私

不过，随着近些年一些消费纠纷的出现，安装摄像头也成了商家“自我保护”的一种手段。此前曾有调查称，在30家火锅店中，有19家在包间装有摄像头；在14家非火锅店中，也有2家的包间装有摄像头。有行业人士称，一些不良顾客“碰瓷”餐饮业，火锅行业更是重灾区。早在2018年，有消费者称在深圳一海底捞吃出卫生巾，最后警方介入下，该消费者称是自己放入的。同年11月，郭某将事先准备好的老鼠放入海底捞火锅内，之后以食品安全为由，索要人民币500万元，后来郭某被认定犯敲诈勒索罪。

不过，即使是商家以各种理由在包间内安装摄像头，但是也并非就能随意“窥探”消费者的一举一动。北青报记者了解到，在2007年实施的《北京市公共安全图像信息系统管理办法》规定，设置公共安全图像信息系统，不得侵犯公民个人隐私；对涉及公民个人隐私的图像信息，应当采取保密措施。此外，对擅自查阅、复制、提供、传播图像信息的，由公安机关对单位处1万元以上3万元以下的罚款，对单位主要负责人、直接责任人员分别处500元以上1000元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（记者 张鑫 统筹/余美英）

(责编：白帆、初梓瑞)

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