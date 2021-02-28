原标题：3月天宇：灶神星迎来“冲日”表演，双星伴月组“红眼笑脸”

天文专家介绍，早春3月的天空将上演火星合昴星团、灶神星冲日、水星西大距、双星伴月等多个天象。

进入3月以后，金木水火土这五颗行星中，只有火星观测条件尚可。3月4日，火星合昴星团这一美丽天象将现身西方天空。“如果天气晴好，感兴趣的公众用肉眼或小型天文望远镜将会欣赏到‘战神’携手‘七姐妹’共舞苍穹的浪漫场景。”中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成说。

第4号小行星灶神星3月5日将迎来“冲日”表演。史志成表示，“冲日”期间，位于狮子座的灶神星的亮度可达6.0等。虽说其亮度达到了肉眼可见的水平，但公众若想在繁星中找到它，最好还是借助于小型天文望远镜或是双筒望远镜。

2021年首场水星西大距将于3月6日上演。史志成指出，本次西大距，我国南方地区观测条件略好一些。如果天气晴朗，南方地区感兴趣的公众可尝试借助双筒望远镜在晨曦中的东南方低空寻觅水星的神秘身影。

3月19日傍晚，一弯蛾眉月将与火星、恒星毕宿五上演双星伴月好戏。有意思的是，三者将在西方天空组成一张“红眼笑脸”图案。“这次‘红眼笑脸’的五官相对端正，持续时间也较长，还是非常值得一看的。”史志成说。（记者周润健）

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