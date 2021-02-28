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国家统计局：2020年国内游客28.8亿人次 旅游收入22286亿元

2021年02月28日11:15 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （白帆）据国家统计局网站消息，国家统计局28日发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）指出，全年全国居民人均可支配收入32189元，比上年增长4.7%。其中在文化旅游方面，全年国内游客28.8亿人次，旅游收入22286亿元，全年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入98514亿元。

《公报》显示，年末全国文化和旅游系统共有艺术表演团体2027个，博物馆3510个。全国共有公共图书馆3203个，总流通56953万人次；文化馆3327个。有线电视实际用户2.10亿户，其中有线数字电视实际用户2.01亿户。年末广播节目综合人口覆盖率为99.4%，电视节目综合人口覆盖率为99.6%。全年生产电视剧202部7476集，电视动画片116688分钟。全年生产故事影片531部，科教、纪录、动画和特种影片119部。出版各类报纸277亿份，各类期刊20亿册，图书101亿册（张），预计人均图书拥有量7.24册（张）。年末全国共有档案馆4234个，已开放各类档案17659万卷（件）。全年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入98514亿元，按可比口径计算，比上年增长2.2%。

全年国内游客28.8亿人次，比上年下降52.1%。其中，城镇居民游客20.7亿人次，下降53.8%；农村居民游客8.1亿人次，下降47.0%。国内旅游收入22286亿元，下降61.1%。其中，城镇居民游客花费17967亿元，下降62.2%；农村居民游客花费4320亿元，下降55.7%。

图表来源：国家统计局网站

　年末全国共有体育场地371.3万个，体育场地面积31.0亿平方米，预计人均体育场地面积2.20平方米。全年我国运动员在3个运动大项中获得4个世界冠军，共创1项世界纪录。全年我国残疾人运动员在6项国际赛事中获得24个世界冠军。全年全国7岁及以上人口中经常参加体育锻炼人数比例达37.2%。

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(责编：白帆、高雷)

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