人民网北京2月28日电 （初梓瑞）据国家统计局网站消息，国家统计局28日发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）指出，初步核算，全年国内生产总值1015986亿元，比上年增长2.3%。

图表来源：国家统计局网站

其中，第一产业增加值77754亿元，增长3.0%；第二产业增加值384255亿元，增长2.6%；第三产业增加值553977亿元，增长2.1%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.7%，第二产业增加值比重为37.8%，第三产业增加值比重为54.5%。

《公报》预计，全年人均国内生产总值72447元，比上年增长2.0%。国民总收入1009151亿元，比上年增长1.9%。

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(责编：初梓瑞、高雷)