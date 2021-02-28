人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

国家统计局：2020年签订技术合同55万项 技术合同成交金额28252亿元

2021年02月28日11:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月28日电 （白帆）据国家统计局网站消息，国家统计局28日发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）指出，全年全国居民人均可支配收入32189元，比上年增长4.7%。其中在科学技术方面，全年共签订技术合同55万项，技术合同成交金额28252亿元，比上年增长26.1%。

《公报》显示，全年研究与试验发展(R&D)经费支出24426亿元，比上年增长10.3%，与国内生产总值之比为2.40%，其中基础研究经费1504亿元。国家科技重大专项共安排198个项目(课题)，国家自然科学基金共资助4.57万个项目。截至年末，正在运行的国家重点实验室522个，国家工程研究中心(国家工程实验室)350个，国家企业技术中心1636家，大众创业万众创新示范基地212家。国家级科技企业孵化器1173家，国家备案众创空间2386家。全年授予专利权363.9万件，比上年增长40.4%；PCT专利申请受理量7.2万件。截至年末，有效专利1219.3万件，其中境内有效发明专利221.3万件，预计每万人口发明专利拥有量15.8件。全年商标注册576.1万件，比上年下降10.1%。全年共签订技术合同55万项，技术合同成交金额28252亿元，比上年增长26.1%。

 

图表来源：国家统计局网站

《公报》显示，全年成功完成35次宇航发射。嫦娥五号发射成功，首次完成我国月表采样返回。我国首次火星探测任务“天问一号”探测器成功发射。500米口径球面射电望远镜(FAST)正式开放运行。北斗三号全球卫星导航系统正式开通。量子计算原型系统“九章”成功研制。全海深载人潜水器“奋斗者”号完成万米深潜。

年末全国共有国家质检中心852家。全国现有产品质量、体系和服务认证机构724个，累计完成对79万家企业的认证。全年制定、修订国家标准2252项，其中新制定1584项。全年制造业产品质量合格率为93.39%。

教育方面，全年研究生教育招生110.7万人，在学研究生314.0万人，毕业生72.9万人。普通本专科招生967.5万人，在校生3285.3万人，毕业生797.2万人。中等职业教育[58]招生644.7万人，在校生1663.4万人，毕业生484.9万人。普通高中招生876.4万人，在校生2494.5万人，毕业生786.5万人。初中招生1632.1万人，在校生4914.1万人，毕业生1535.3万人。普通小学招生1808.1万人，在校生10725.4万人，毕业生1640.3万人。特殊教育招生14.9万人，在校生88.1万人，毕业生12.1万人。学前教育在园幼儿4818.3万人。九年义务教育巩固率为95.2%，高中阶段毛入学率为91.2%。

图表来源：国家统计局网站

相关新闻

       《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》

       盛来运：不平凡之年书写非凡答卷——《2020年国民经济和社会发展统计公报》评读

(责编：白帆、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：2020年粮食产量66949万吨 比上年增产0.9%
　　人民网北京2月28日电 （初梓瑞）据国家统计局网站消息，国家统计局28日发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）指出，2020年粮食种植面积11677万公顷，比上年增加70万公顷。粮食产量66949万吨，比上年增加565万吨，增产0.9%。…
国家统计局：2020年签订技术合同55万项 技术合同成交金额28252亿元
　　人民网北京2月28日电 （白帆）据国家统计局网站消息，国家统计局28日发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）指出，全年全国居民人均可支配收入32189元，比上年增长4.7%。其中在科学技术方面，全年共签订技术合同55万项，技术合同成交金额28252亿元，比上年增长26.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部