人民网北京2月28日电 （初梓瑞）据国家统计局网站消息，国家统计局28日发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）指出，2020年粮食种植面积11677万公顷，比上年增加70万公顷。粮食产量66949万吨，比上年增加565万吨，增产0.9%。全年新增耕地灌溉面积43万公顷，新增高效节水灌溉面积160万公顷。

其中，稻谷种植面积3008万公顷，增加38万公顷；小麦种植面积2338万公顷，减少35万公顷；玉米种植面积4126万公顷，减少2万公顷。棉花种植面积317万公顷，减少17万公顷。油料种植面积1313万公顷，增加20万公顷。糖料种植面积157万公顷，减少4万公顷。

图表来源：国家统计局网站

《公报》指出，全年粮食产量66949万吨，比上年增加565万吨，增产0.9%。其中，夏粮产量14286万吨，增产0.9%；早稻产量2729万吨，增产3.9%；秋粮产量49934万吨，增产0.7%。全年谷物产量61674万吨，比上年增产0.5%。其中，稻谷产量21186万吨，增产1.1%；小麦产量13425万吨，增产0.5%；玉米产量26067万吨，持平略减。

全年棉花产量591万吨，比上年增产0.4%。油料产量3585万吨，增产2.6%。糖料产量12028万吨，减产1.2%。茶叶产量297万吨，增产7.1%。

相关新闻

《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》

盛来运：不平凡之年书写非凡答卷——《2020年国民经济和社会发展统计公报》评读

(责编：初梓瑞、高雷)