人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

国家统计局：2020年邮政行业业务总量21053亿元 同比增长29.7%

2021年02月28日11:52 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月28日电 （白帆）据国家统计局网站消息，国家统计局28日发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）指出，全年全国居民人均可支配收入32189元，比上年增长4.7%。其中全年规模以上服务业企业营业收入比上年增长1.9%，利润总额下降7.0%。值得注意的是，邮政方面发展势头良好，全年完成邮政行业业务总量21053亿元，比上年增长29.7%，快递业务收入8795亿元。

《公报》显示，全年批发和零售业增加值95686亿元，比上年下降1.3%；交通运输、仓储和邮政业增加值41562亿元，增长0.5%；住宿和餐饮业增加值15971亿元，下降13.1%；金融业增加值84070亿元，增长7.0%；房地产业增加值74553亿元，增长2.9%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值37951亿元，增长16.9%；租赁和商务服务业增加值31616亿元，下降5.3%。全年规模以上服务业企业营业收入比上年增长1.9%，利润总额下降7.0%。

全年货物运输总量463亿吨，货物运输周转量196618亿吨公里。全年港口完成货物吞吐量145亿吨，比上年增长4.3%，其中外贸货物吞吐量45亿吨，增长4.0%。港口集装箱吞吐量26430万标准箱，增长1.2%。

旅客运输方面，《公报》显示全年旅客运输总量97亿人次，比上年下降45.1%。旅客运输周转量19251亿人公里，下降45.5%。

年末全国民用汽车保有量28087万辆(包括三轮汽车和低速货车748万辆)，比上年末增加1937万辆，其中私人汽车保有量24393万辆，增加1758万辆。民用轿车保有量15640万辆，增加996万辆，其中私人轿车保有量14674万辆，增加973万辆。

邮政方面，全年完成邮政行业业务总量21053亿元，比上年增长29.7%。邮政业全年完成邮政函件业务14.2亿件，包裹业务0.2亿件，快递业务量833.6亿件，快递业务收入8795亿元。全年完成电信业务总量136758亿元，比上年增长28.1%。年末全国电话用户总数177598万户，其中移动电话用户159407万户。移动电话普及率为113.9部/百人。固定互联网宽带接入用户48355万户，比上年末增加3427万户，其中固定互联网光纤宽带接入用户45414万户，增加3675万户。全年移动互联网用户接入流量1656亿GB，比上年增长35.7%。年末互联网上网人数9.89亿人，其中手机上网人数9.86亿人。互联网普及率为70.4%，其中农村地区互联网普及率为55.9%。全年软件和信息技术服务业完成软件业务收入81616亿元，按可比口径计算，比上年增长13.3%。

图表来源：国家统计局网站

相关新闻

       《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》

       盛来运：不平凡之年书写非凡答卷——《2020年国民经济和社会发展统计公报》评读

(责编：白帆、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：2020年邮政行业业务总量21053亿元 同比增长29.7%
　　人民网北京2月28日电 （白帆）据国家统计局网站消息，国家统计局28日发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）指出，全年全国居民人均可支配收入32189元，比上年增长4.7%。其中全年规模以上服务业企业营业收入比上年增长1.9%，利润总额下降7.0%。…
国家统计局：2020年粮食产量66949万吨 比上年增产0.9%
　　人民网北京2月28日电 （初梓瑞）据国家统计局网站消息，国家统计局28日发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）指出，2020年粮食种植面积11677万公顷，比上年增加70万公顷。粮食产量66949万吨，比上年增加565万吨，增产0.9%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部