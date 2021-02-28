人民网北京2月28日电 （白帆）据国家统计局网站消息，国家统计局28日发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）指出，全年全国居民人均可支配收入32189元，比上年增长4.7%。其中全年规模以上服务业企业营业收入比上年增长1.9%，利润总额下降7.0%。值得注意的是，邮政方面发展势头良好，全年完成邮政行业业务总量21053亿元，比上年增长29.7%，快递业务收入8795亿元。

《公报》显示，全年批发和零售业增加值95686亿元，比上年下降1.3%；交通运输、仓储和邮政业增加值41562亿元，增长0.5%；住宿和餐饮业增加值15971亿元，下降13.1%；金融业增加值84070亿元，增长7.0%；房地产业增加值74553亿元，增长2.9%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值37951亿元，增长16.9%；租赁和商务服务业增加值31616亿元，下降5.3%。全年规模以上服务业企业营业收入比上年增长1.9%，利润总额下降7.0%。

全年货物运输总量463亿吨，货物运输周转量196618亿吨公里。全年港口完成货物吞吐量145亿吨，比上年增长4.3%，其中外贸货物吞吐量45亿吨，增长4.0%。港口集装箱吞吐量26430万标准箱，增长1.2%。

旅客运输方面，《公报》显示全年旅客运输总量97亿人次，比上年下降45.1%。旅客运输周转量19251亿人公里，下降45.5%。

年末全国民用汽车保有量28087万辆(包括三轮汽车和低速货车748万辆)，比上年末增加1937万辆，其中私人汽车保有量24393万辆，增加1758万辆。民用轿车保有量15640万辆，增加996万辆，其中私人轿车保有量14674万辆，增加973万辆。

邮政方面，全年完成邮政行业业务总量21053亿元，比上年增长29.7%。邮政业全年完成邮政函件业务14.2亿件，包裹业务0.2亿件，快递业务量833.6亿件，快递业务收入8795亿元。全年完成电信业务总量136758亿元，比上年增长28.1%。年末全国电话用户总数177598万户，其中移动电话用户159407万户。移动电话普及率为113.9部/百人。固定互联网宽带接入用户48355万户，比上年末增加3427万户，其中固定互联网光纤宽带接入用户45414万户，增加3675万户。全年移动互联网用户接入流量1656亿GB，比上年增长35.7%。年末互联网上网人数9.89亿人，其中手机上网人数9.86亿人。互联网普及率为70.4%，其中农村地区互联网普及率为55.9%。全年软件和信息技术服务业完成软件业务收入81616亿元，按可比口径计算，比上年增长13.3%。

图表来源：国家统计局网站

相关新闻

《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》

盛来运：不平凡之年书写非凡答卷——《2020年国民经济和社会发展统计公报》评读

(责编：白帆、高雷)