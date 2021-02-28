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两会一年间·“民生清单”变“幸福账单”

2021年02月28日15:21 | 来源：央视网
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原标题：两会一年间·“民生清单”变“幸福账单”

　    “十三五”期间，我国民生领域投入力度不断加大，各项民生指标不断改善。2021年全国两会召开在即，回首2020年全国两会上，《政府工作报告》所列出的一项项“民生改善清单”是否已经兑现成老百姓的“幸福账单”了呢？

　　全部摘帽！脱贫攻坚战取得全面胜利

　　确保现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽，是去年两会《政府工作报告》作出的庄严承诺。2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，去年11月23日，随着贵州最后9个深度贫困县退出序列，全国832个贫困县全部实现了脱贫摘帽。这一年来，各地扶贫干部坚守岗位，与时间赛跑，书写经得起历史与人民检验的脱贫攻坚胜利答卷。

　　宁夏银川市永宁县闽宁镇福宁村村民 谢兴昌：在这短短不到十年时间内，把我们九千多万贫困人民 还有好多县，几百几千的县，都脱贫了。老百姓连一户都没有落下，我感觉到是特别的伟大。

　　应兜尽兜！切实保障低收入和困难群体

　　我国绝对贫困问题得到历史性解决，但低收入困难群众仍将长期存在，2020年，面对疫情冲击，国家提出加大基本民生保障力度，扩大低保保障范围，对城乡困难家庭应保尽保，将符合条件的城镇失业和返乡人员及时纳入低保。最新数据显示，2020年全国共有1936万建档立卡的贫困人口，被纳入低保或特困供养范围，实现“应兜尽兜”。基本民生保障水平实现稳步提升：其中城乡低保4426.8万人，低保标准同比增长8.6%和11.7%；城乡特困人员477.7万人，基本生活标准同比增长9.2％和12.2％。

　　民政部部长 李纪恒：做好受疫情影响困难群众关爱保障，增发生活补贴价格补贴285亿元。

　　看病方便了！开展门诊费用跨省直接结算

　　2020年，我国创新性地发挥医保在应对重大公共卫生事件中的作用，对新冠肺炎患者实现了国家兜底保障，免费治疗。过去一年，医保药品谈判继续奔跑，让老百姓用药更实惠。2020年11月5日，我国还首次对冠脉支架进行集中带量采购，10个品种中标，价格由均价1.3万元下降到700元左右，高价耗材进入了平价时代。今年元旦开始，不少患者已经用上了降价后的冠脉支架。

　　广西医科大学第一附属医院副院长、心血管内科主任医师 李浪：对高值耗材和药品的集采，特别像冠脉支架这样的高耗材进行集采，我觉得是国家在解决群众看病难、看病贵非常重要的一个重大的举措。

　　2020年两会提出，将开展门诊费用跨省直接结算试点。截至目前，全国已有27个省(区、市)开展不含门诊慢特病的普通门诊费用跨省直接结算试运行，累计直接结算人次突破300万。

　　湖北患者家属 孙四新：现在可以实行异地医保之后 手续上便捷很多，也避免了材料来回往返，同时也减少了患者以及家属自己垫资垫付的资金压力。

　　养老金涨了！养老服务体系加快健全

　　2020年两会上提出，全国近3亿人领取养老金，必须确保按时足额发放。过去一年，我国养老金迎来16连涨，全国多地加快城乡居民养老金待遇上调落地。同时，养老服务体系也在完善，截至2020年底，各类机构和社区养老床位823.8万张，同比增长7.3%。部分地区发展“家庭养老床位”这种新型服务模式，通过定制“家庭养老床位”服务，南京的庄友怀老人家里安上了紧急呼叫器等多项智能设备，不但可以链接专业的养老服务，还有工作人员定期上门问诊，相当于把养老院的床位搬回了家。

　　南京市民 庄友怀：蛮方便的，打个电话或者发个微信,有什么要求，他们一般都很及时。

　　不仅是城市，我国农村地区居家养老服务体系也在不断完善。

　　莎车县阿瓦提镇诺代村村民 布萨拉·阿伍提：我今年85岁了，看护人员一周来我家两次，给我打扫房子，梳头，做饭跟我聊天，像我的女儿一样照顾我。

　　就业稳了！全年城镇新增就业1186万人

　　就业是最大民生。去年《政府工作报告》提出抓好“六稳”“六保”，首要任务就是“稳就业”“保就业”，提出城镇新增就业900万人以上。各级政府密集出台减税降费、援企稳岗等政策“大礼包”，有序推进全面复工复产，发展新业态新模式积极增加新的就业。最新公布的数据显示，2020年就业形势逐季好转、总体稳定、好于预期。全年城镇新增就业1186万人，超额完成目标任务。

(责编：初梓瑞、吕骞)

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