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绿色数据中心建设加速 液冷引领节能热潮

2021年02月28日16:16 | 来源：中国新闻网
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原标题：绿色数据中心建设加速 液冷引领节能热潮

　　伴随新基建的推进，数据中心作为推动数字经济发展的算力基础设施和重要支撑，其建设数量、建设体量与规模不断扩大。在这一背景下，数据中心实现低碳、绿色发展，是落实绿色发展战略、推动经济高质量发展的必然要求。

　　凭借绿色环保、节能低耗、安全可靠等核心优势，浸没式液冷技术已成为全球数据中心绿色节能发展的重要技术趋势。不少地方政府甚至明确发文，鼓励采用以液冷为代表的先进节能技术。

　　“浸没式液冷技术代表了绿色节能数据中心的发展方向，也是实现绿色数据中心建设与改造的重要抓手。”网宿科技副总裁胡世轩表示。据了解，网宿科技子公司绿色云图已经在这一技术领域深耕多年，其主攻的浸没式液冷技术，可将散热能耗降低90%-95%、IT设备能耗降低10%-20%，助力数据中心实现更低的TCO与更高的投资收益。

　　据介绍，绿色云图持续将技术研发与服务应用相结合，在液冷系统技术研发、建设交付、运维管理等各方面积累了丰富的实践经验，并形成从边缘到集群、从微型到中大型等丰富数据中心解决方案，为各行业客户提供高可靠、高节能、高效率的绿色数据中心建设与改造路径。

　　

(责编：初梓瑞、吕骞)

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