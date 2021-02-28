原标题：京津冀协同发展七年 美丽“滨城”加速崛起

“滨海新区作为重大国家战略承载地，在天津市委、市政府坚强领导下，主动融入协同、服务协同，在全市‘一基地三区’建设中发挥了龙头引擎作用，渤海湾畔一座美丽‘滨城’正在加速崛起。”天津市滨海新区区长杨茂荣日前在“开局十四五加快建设美丽滨城”主题新闻发布会上这样宣告。

2014年，京津冀协同发展上升为国家战略。七年来，滨海新区在京津冀协同发展中深度融入，2015年至今，累计承接北京非首都功能项目3634个，协议投资额超过1万亿元(人民币，下同)，产业、交通、环境、医疗、教育等协同发展重点合作项目全面铺开，结出硕果。京津冀协同发展已成推动滨海新区高质量发展的最大机遇和内生动力。

天津市委、市政府始终举全市之力支持滨海新区开发开放，市委十一届九次全会作出了“十四五”时期初步形成“津城”“滨城”双城发展布局的战略部署，这是天津市委赋予滨海新区的新定位，更是滨海新区难得的历史性发展机遇。

杨茂荣表示，今年是“十四五”开局之年，也是美丽“滨城”建设的关键之年，我们将拿出“开局就是决战，起步就要冲刺”的劲头，全力加快美丽滨城“建设”。

创新立区是滨海新区新时代高质量发展的本质要求，“美丽滨城”建设发展更需要创新引领。滨海新区科技局局长张桂华表示，今年新区将着力优化创新生态环境，推进国家自主创新示范区建设，打造创新平台，聚集创新要素，培育创新主体，集聚创新人才，完善创新制度，激发创新活力，打造主导产业，加快“四谷”建设。

制造业是经济发展的“压舱石”。滨海新区始终把建设“全国先进制造研发基地”作为发展的首要任务之一。经过多年发展，滨海新区工业增加值已占天津市的58%。

滨海新区是中国北方对外开放门户，在“美丽滨城”建设中，滨海新区将大力实施“开放兴区”战略，打造更高能级“双循环”战略支点。“新区将重点打造‘出海口’‘产业区’‘后花园’等软硬件环境，服务京津冀协同发展，深化自贸试验区创新，聚焦国际消费中心城市和区域商贸中心城市核心区建设，主动融入‘一带一路’。”滨海新区发展改革委相关负责人表示。

据了解，在打造京津冀高效便捷“出海口”方面，新区将推进天津港集疏运专用货运通道建设，实现西外环高速对秦滨高速的全面交通分流，实现津石高速天津东段建设全线完工。在打造京津冀配套完善“产业区”方面，将调整完善载体功能和布局，形成一批新的承接载体主阵地，承接北京非首都功能疏解项目全年达到1000个。

天津市滨海新区区长杨茂荣表示，该区坚持把改革开放创新作为“根”和“魂”，进一步提升在服务构建新发展格局和京津冀协同发展的嵌入度和贡献度。2021年1月份，全区实际利用内资111亿元、外资5.1亿美元，同比分别增长24.8%和14.4%。落地内外资项目727个，同比增长26%，投资额480亿元，其中，外资项目20个、投资额10.6亿美元。(张道正)

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