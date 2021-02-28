原标题：用爱架起“连心桥”

【道德模范光明礼赞】

1月30日，下午2点30分，刘启芳终于结束本属于上午的工作，拿起放在办公桌一角的盒饭。盒饭放了很久，饭菜早就凉了，可她并不在意。

还没吃上几口，电话就响起来。来电是个陌生号码，刘启芳接听后热情地说：“您让病人或者家属打我们4000120120电话，把需要的东西都准备好。如果符合条件，‘吉心工程’会尽快安排检查。”

刘启芳是第七届全国道德模范、长春精诚社工服务中心理事长。8年前，她从北京来到吉林，发起吉林省“公益专项医疗救助项目——吉心工程”，为贫困心脏病患者建立了“政府医保报销+慈善基金=全免费”的创新型医疗救助模式。

8年里，为了这项工作，吃盒饭、住医院成了刘启芳的日常。8年里，她带领团队走进吉林省4000多个村屯，开展了700多场义诊，帮助19485名贫困心脏病患者接受免费手术、恢复健康。在走村入户宣传义诊的过程中，她还主动帮助贫困群众寻找致富技术、对接农副产品销售渠道，用爱为贫困群众架起了一座座健康和致富的“连心桥”。

把理想和现实之间的1米补齐

在吉林心脏病医院，无论是志愿者团队成员，还是保安大叔、医生护士，都管刘启芳叫“刘总”。

这称呼还要从刘启芳来吉林前说起。刘启芳是地地道道的北京人，从小在北京长大，大学毕业后，进入北京一家大型传媒公司工作，工作成绩出色。

2013年，刘启芳到吉林参加一个论坛活动。“交流中，我们得知当地有很多群众因患上严重心脏病而导致家庭贫困，大家就商量着为这些群众做点什么。”刘启芳说，她至今还记得那天参会代表纷纷献计献策，直到晚上仍不愿散去。

讨论到最后，一个医疗扶贫救助项目有了雏形，而承接这个项目的正是刘启芳。

“我从小就做志愿者，又是做传媒工作的，有经验；那个时候，我在休产假，有时间；为贫困群众做点事，有意义！”刘启芳很快就投入到项目中，她最初以为到不了产假结束就能完成任务。

在先期调研中，刘启芳意识到，虽然国家的医保和新农合政策已经从根本上为农民看病提供了保障，但由于心脏病手术费用总额大，自费部分和先期的住院押金数额也随之增大，导致很大一部分农民做手术面临困难，甚至放弃手术。

“理想和现实之间差得已经不是一公里，也就是那么一米。可就是这一米，还是让很多人失去了生命，所以必须补齐。”刘启芳下定决心。

不是在村里，就是在去村里的路上

在走过吉林省800多个村后，刘启芳的扶贫工程策划方案得以完善，她还给这项工程起了个好听的名字——“吉心工程”。吉林省也很快筛选出符合条件的吉林心脏病医院作为定点医院，可新的问题又出现了。

“这个项目具体做法是在国家新农合、大病医疗的保障下，通过募集慈善基金补齐差额，通过定点医院取消住院押金，为贫困患病群众实施免费手术治疗。”刘启芳说，可就是因为免费，很多人不肯相信，甚至说她是从北京来的骗子。

为了让更多群众知道并了解“吉心工程”，刘启芳开始往农村跑。得知早集上人多，她在凌晨3点多就出发，赶着在早集做宣讲；为了不落下边远的贫困村和革命老区，她坐汽车、搭马车，赶上恶劣天气就步行；为了和乡亲们心贴心，她在田间地头和人家唠家常，一遍一遍地讲清楚党的好政策，讲清楚不花钱也能看好病的原因。

为农民群众解危救难的朴素心愿是刘启芳心里被点燃的火种。产假休完后，她依然坚持北京和吉林两头跑，并逐渐把工作重点放到了吉林。

为了不让女儿缺少妈妈的陪伴，刘启芳把不满周岁的女儿也接到了吉林，带着女儿一起下乡义诊做宣传。女儿从小就知道，只要是跟着妈妈下乡，就要少喝水、不吃稀饭，因为上厕所不方便，午饭几乎都是妈妈背包里的面包和香肠。

刘启芳说：“要达到好的宣传效果，不仅要磨破嘴皮子，更得开动脑筋。”乡亲们喜欢看电影，她就带着志愿者们放电影，利用间隙做宣传。乡亲们喜欢文化下乡小分队，她就把宣传内容编成二人转，跟着演出大篷车走乡串村。时间久了，刘启芳女儿一到人多的地方，就常常主动表演节目，说要为妈妈召集群众。

为了让更多贫困患者过上红红火火的好日子

通过大量走村入户的宣传，越来越多的农民认识了刘启芳，知道了“吉心工程”。2014年8月5日，“吉心工程”救助了第1名患者。当年10月底，就有68名患者通过“吉心工程”恢复健康。

在各项工作逐渐步入正轨后，刘启芳也打算带着女儿回北京。“就在要走的那天，一对夫妻回到医院要谢谢我。”刘启芳说，“一般患者出院后，我们就不见了，就怕患者破费。可听保安师傅说他们坐了7个小时的车才到这儿，我心里就有些不忍。”

刘启芳刚到一楼楼梯口，夫妻俩就热情地迎了上来。“刘主任，感谢党和政府把我媳妇的病治好了！我俩特意穿上新衣服来和你合影。你别笑话我们庄稼人，因为她这个病，我俩从来都不敢想有一天能把饥荒（方言：外债）还清，有一天能买上新衣服。”丈夫高大哥说得满眼热泪，“我们村里还有和我媳妇得一样病的人，他们都羡慕我们！”

那一天临近除夕，阳光照得夫妻俩酒红色的新外套显得格外喜庆。刘启芳说：“那天高大哥夫妇特意选了酒红色的新衣服，象征着往后日子红红火火。”

为了让更多贫困患者都能过上红红火火的好日子，刘启芳把打包好的行李收了起来，继续她的“吉心工程”。越来越多的同事、同学、朋友被她感动，陆续成了“吉心工程”的志愿者和捐款人。

而刘启芳也成了吉林心脏病医院里唯一不是病人的常住者。519病房是她在吉林的“家”；两张病床拼到一起，就是她和女儿的床；“家具”除了一张小桌子，就是病房里原有的储物柜；母女俩的一日三餐都是医院食堂的盒饭；身高1.68米、长相漂亮的刘启芳常年穿着“吉心工程”的制服，最喜爱的饰品是“吉心工程”四叶草徽章。

“这是我此生做过最有意义的事”

2月2日，在吉林心脏病医院209病房，来自公主岭市的魏大娘正盘算着回家过年的时间。“我和老伴就指着种地生活，哪有钱做这么大的手术。”魏大娘说，因为缺钱，病情严重时她就去当地医院打打针，连系统检查都没做过。

一个月前，魏大娘在“吉心工程”的帮助下，免费进行了冠脉搭桥手术。“感谢党的好政策给了我第二次生命！”刚刚还沉浸在康复喜悦中的魏大娘，说着说着就流下了眼泪。

从第1例到100例、1000例、10000例，再到如今的接近20000例，每一个患者的康复都有一段感人故事，而故事背后都包含着刘启芳无私的付出。

按照“吉心工程”的运行模式，除去新农合和大病医保的报销，每救助1名贫困患者，平均需要筹集1万元善款。为了挽救更多生命，刘启芳不仅要下乡宣传，还要做项目推广，她买最低价的机票，住廉价宾馆，带着女儿跑遍了大半个中国。

刘启芳的女儿在1岁零8个月时，就到病区给小患者发棒棒糖，不到3岁就下乡发宣传单，是“吉心工程”年龄最小的志愿者。为了出门方便，女儿快5岁时还穿着纸尿裤。支持刘启芳做公益的爱人，常在周五晚上坐一夜的火车从北京到长春。每当要走时，女儿都紧紧抱着爸爸的腿不放……

2016年3月，由于常年住在高温又干燥的病房里，刘启芳女儿的鼻子腺样体肥大，连续高烧13天，几乎每天都流鼻血，她却反过来安慰妈妈说：“我不疼也不哭，我要做像妈妈一样勇敢的人。”

2018年10月9日，刘启芳在募款的路上遭遇车祸，造成间歇性失忆，口、唇、面颊多处受伤。慢慢恢复记忆后，有些朋友忍不住劝刘启芳别干了，可她却在康复后毫不犹豫地回到吉林。刘启芳坚定地说：“记忆恢复的那一刻，我更清楚地意识到‘吉心工程’是我此生做过最有意义的事。”

修补的不仅是心灵，更是幸福的生活

一次在长春的商场买东西时，刘启芳被一名导购员女孩紧紧拉住。“刘主任，您还记得我不？我是您救过的患者啊！”女孩激动地告诉刘启芳，病好后，她坐过过山车、洗过温泉，生活过得充实、快乐，明年就要结婚了。

2020年，刘启芳带着志愿者去吉林农安回访。恢复健康的聋哑患者小楠（化名）一看到志愿者衣服上的四叶草徽章，就忙拉着他们去看家里养的牛。据小楠的妹妹介绍，随着精准扶贫政策的实施，小楠一家脱了贫，哥哥学会了开拖拉机，到秋天还主动帮助乡亲们收割。

类似的例子还有很多很多，那些不能干活的病秧子成了家里的顶梁柱，曾经都不敢有情绪波动的孩子露出了灿烂的笑容，那些因病致贫的家庭又重新富裕起来。

近年来，刘启芳在吉林心脏病医院开设“爱心大讲堂”，为患者的新生活扶志赋能；为帮助有着红色基因的吉林省靖宇县发展种植业，她不仅求助农业专家，还帮忙做销售；为了扩大扶贫产品销路，她把自己的名字和照片制作成“启芳助农”标签，贴在产品上，推销给同学和朋友们。

刘启芳的朋友李洪波是一家农副产品销售公司的总经理，他说：“看到贫困户，尤其是康复患者种植的农副产品卖不出去，刘启芳比他们都着急。仅疫情期间，她就找我帮忙销售了7500罐蒲公英根茶和菊花茶。”

刘启芳说，“吉心工程”要修补的不仅仅是心灵，更是一个人乃至一个家庭幸福的生活，是一方水土的脱贫致富。新年伊始，刘启芳也有了新愿望，她要带领志愿团队将“吉心工程”再推上一个新台阶，让这项充满爱的工程在实现医疗扶贫的基础上，助力乡村振兴。

（本报记者 任爽）

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