2月28日晚间，上周四（2月25日）起临时停牌的苏宁易购集团股份有限公司，发布关于股票复牌的提示性公告：公司股票将于3月1日开市起复牌。

苏宁易购宣布，引进两家国有战略投资方。待交易完成后，深国际控股（深圳）有限公司（以下简称“深国际”）将持有苏宁易购8%的股份，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司（以下简称“鲲鹏资本”）持股比例为15%。苏宁易购原控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股集团持股比例为16.38%，苏宁电器集团持股比例为5.45%。

据此估算，届时张近东及其一致行动人合计拥有苏宁易购21.83%的股份，仍为第一大表决权股东。

据了解，苏宁易购此次引进的两家战略投资方，背后实际控制人均为深圳市国资委。

其中深国际是深圳国际控股有限公司（以下简称“深圳国际”）全资子公司。深圳国际以物流、收费公路为主业，以深圳及粤港澳大湾区、长三角和环渤海地区为主要战略区域，通过投资并购、重组与整合，重点介入城市综合物流港及收费公路等物流基础设施的投资、建设与经营，在此基础上向客户提供高端物流增值服务，业务领域拓展至物流产业相关土地综合开发等多个细分市场。

鲲鹏资本则是一家以股权投资管理为主业的企业，为深圳市属国有全资私募股权投资基金管理人，服务于深圳市国资国企改革和产业转型升级，致力于通过母子基金联动整合优质资源，推动深圳市产业布局优化和协同发展。

苏宁易购表示，深国际战略入股后，双方将依托各自优势，加强在物流基础设施、综合物流服务业务等方面合作，有效提升双方的资产、业务运营效率。

众所周知，作为一家线上线下融合的大型零售电商企业，完备的物流体系一直是苏宁易购的核心优势之一。财报数据显示，截至2020年12月31日，苏宁易购已在48个城市投入运营67个物流基地，在15个城市有17个物流基地在建、扩建。

去年以来，苏宁物流进一步明确发展战略，聚焦为苏宁易购平台的供应商和商户提供仓配一体化业务，提升用户服务体验。同时协同家乐福、零售云门店等提供到家业务、门店配送、送货上门等多元服务。

此番牵手深国际，苏宁易购将进一步强化在物流基础设施建设方面的能力。

苏宁易购在公告中称，深国际、鲲鹏资本作为产业投资人，将与其他相关方共同围绕商品供应链、电商、科技、物流、免税业务等领域，对苏宁易购进行综合赋能；协调相关方为苏宁易购及其业务发展提供必要的政策、税收、金融等方面支持。“公司将在深圳设立华南地区总部，充分依托产业投资人的本地资源优势，全面提升公司在华南地区尤其是在大湾区的经营能力及企业品牌知名度，有效提升市场占有率。”

苏宁易购有关负责人表示，引进战略投资有利于公司进一步聚焦零售服务业务，夯实全场景零售核心能力建设，提高公司资产及业务的运营效率和盈利能力，符合公司未来战略发展方向，能够推动企业长期战略的实施落地，打造国际一流的现代流通企业。

在今年春节过后的内部会上，张近东提出，2021年苏宁易购将大刀阔斧进行业务变革，加快开放赋能、优化线下店面结构、推动大快消供应链融合、推进物流网络的结构调整，强化苏宁易购主站、零售云、B2B平台、猫宁四个规模增长源。

比如开放赋能方面，张近东提出，苏宁易购将以零售云为主要平台，大力推进技术赋能，实现农村零售业态数字化转型，在谋求企业更大发展的同时，为国家乡村振兴战略助力。

(责编：白帆、高雷)