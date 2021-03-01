本报记者 邱海峰

近日，哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司节后全面复工，在严格开展疫情防控工作的同时，加紧生产，保障重点项目产品完成进度。图为生产车间内工人在进行生产作业。

新华社记者 王建威摄

2月26日，文化进万家文艺志愿服务活动走进陕西国际体育之窗项目工地。该项目由中建八局西北公司承建，是2021年第十四届全运会配套项目。春节期间，项目的千余名建设者“就地过年”，奋战在施工一线。

田江伟摄

国务院国有资产监督管理委员会日前发布的数据显示，“十三五”期间，中央企业资产总额连续突破50万亿元、60万亿元关口，去年底为69.1万亿元，接近70万亿元，年均增速达到7.7%。国务院国有资产监督管理委员会主任郝鹏指出，“十三五”期间，中央企业交出了一份比较优异的成绩单。今年提出了中央企业的经营目标，就是要推动中央企业净利润、利润总额增速要高于国民经济的增速，营业收入利润率、研发投入强度、全员劳动生产率都要有明显提高，同时还要保持资产负债率的稳健可控。引导企业更加突出主责主业，聚焦提质增效、聚焦改革创新，确保更好地实现高质量发展。

市场竞争力增强

在日前举行的国新办新闻发布会上，郝鹏介绍，“十三五”期间，中央企业在“量、质、效”三个方面都发生了很大变化。

“量”上有显著增长。“十三五”期间，中央企业的利润总额、净利润年均增速分别达到了8.8%和9.3%，高于同期宏观经济的增速。郝鹏表示，2020年，面对异常严峻的形势，中央企业实现净利润1.4万亿元，同比增长2.1%。更为难能可贵的是，中央企业去年主动降电价、降气价、降资费、降路费、降房租，全年整体降低社会运行成本1965亿元。如果考虑到这部分因素，中央企业去年净利润实际增速应该在两位数以上。

“质”上有明显改善。“十三五”期间，中央企业的劳动生产率年均增速达到7.8%，营业收入利润率提升1.7个百分点，资产负债率降低2.2个百分点，市场竞争力增强。

发挥作用的效果更加凸显。“十三五”期间，中央企业累计在落实国家区域发展战略上完成投资17.9万亿元，比“十二五”增长36.4%。在科技创新方面，中央企业研发投入强度从2015年的2.16%提升到去年的2.55%；“十三五”期间，累计投入的研发经费达到3.4万亿元。在保障和改善民生方面，2020年，中央企业定点帮扶的246个国家扶贫开发县全部脱贫摘帽，定点帮扶的1.2万多个扶贫村、扶贫点全面实现脱贫。

重组取得显著成效

“十三五”期间，国有资本布局优化和结构调整加快推进。国务院国资委秘书长彭华岗表示，“十三五”期间，先后完成了12组24家中央企业的重组，新组建和接收了5家企业，中央企业的数量从“十二五”末的106家调整到目前的97家。

彭华岗指出，总的来看，重组的成效非常明显：有力推动了资源向优势企业和主业企业集中，促进了相关行业、产业的高质量发展；解决了同质化竞争、重复建设等问题，提升了中央企业的资源配置效率；增强了企业的市场竞争力，在国际标准、行业规则制定上的话语权和影响力不断提升。

“下一步，国务院国资委将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，支持中央企业按照市场化原则，采取重组整合等多种途径，加快国有资本的布局优化和结构调整。”彭华岗说，主要有几个方面的考虑：一是推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。二是补齐产业链供应链短板，提升供应链保障能力和产业体系抗冲击能力。三是推动创新资源的整合协同，加快突破一批行业共性技术和关键核心技术。四是切实解决部分央企之间的产品相似、资源分散、重复建设等问题，形成资源合力。

加大开放合作力度

近年来，中央企业国际化经营步伐加快。郝鹏介绍，目前中央企业在海外的资产约8万亿元人民币，在全球180多个国家和地区拥有的机构和项目超过8000个，海外员工达到125万。“十三五”期间，中央企业实现的海外营业收入超过24万亿元，利润总额接近6000亿元，对外投资收益率达到6.7%。

郝鹏表示，“十三五”期间，中央企业高质量建设“一带一路”沿线项目超过3400个，打造了蒙内铁路、匈塞铁路、巴西美丽山特高压输电项目、希腊比雷埃夫斯港等一批标志性工程，参与建设的中欧班列成为贯通亚欧大陆的“钢铁驼队”。通信企业海外服务网络已经遍布40多个国家，建设运营的中白工业园等20多个产业园区有力深化了同沿线国家和地区的产业合作。

“同时，中央企业国际化经营能力和水平明显提升，并有力促进了项目所在国经济社会发展；直接带动项目所在地近百万员工就业，间接带动了数倍的就业人数；参与实施了一大批惠民工程，比如巴基斯坦卡西姆电站，为超过400万家庭带来了光明。”郝鹏说。

郝鹏表示：“未来，我们还将着眼于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚定不移加大开放合作力度，努力推动中央企业在国际化道路上走得更稳、更实、更好。”

(责编：郝江震、赵竹青)