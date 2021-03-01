我国人均GDP连续两年超1万美元
2021年03月01日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月28日电 （记者陆娅楠）国家统计局28日发布的2020年国民经济和社会发展统计公报显示：去年我国经济总量突破100万亿元大关，人均GDP连续两年超过1万美元。按年平均汇率折算，2020年我国经济总量占世界经济的比重预计超过17%。
据统计，去年我国国内生产总值达101.6万亿元，比上年增长2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。居民收入与经济同步增长。全年全国居民人均可支配收入32189元，比上年增长4.7%，扣除价格因素，实际增长2.1%，快于人均国内生产总值增速。按现行农村贫困标准计算，551万农村贫困人口全部实现脱贫。全年贫困地区农村居民人均可支配收入12588元，实际增长5.6%，增速分别比全国居民和全国农村居民快3.5、1.8个百分点。
《 人民日报 》（ 2021年03月01日 01 版）
(责编：郝江震、白宇)
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