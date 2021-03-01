刘 垠

原标题：增长10.3%！2020年全年研究与试验发展经费支出24426亿元

2月28日，国家统计局公布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》），初步核算，全年国内生产总值1015986亿元，比上年增长2.3%。

值得关注的是，我国创新投入大幅增加。全年研究与试验发展（R&D）经费支出24426亿元，比上年增长10.3%，与国内生产总值之比为2.40%。其中，基础研究经费1504亿元，比上年增长12.6%，持续保持较快增长。

“不平凡之年书写非凡答卷。”国家统计局副局长盛来运如是评读《公报》。如期发布的《公报》，全面展示了一年来全国人民顽强奋斗取得的令世界瞩目、可载入史册的伟大成就。

“统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，经济总量再上新台阶。”盛来运说，经济总量突破百万亿元大关。全年国内生产总值达101.6万亿元，比上年增长2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

与此同时，“六稳”“六保”有力有效，经济基本盘稳固夯实；三大攻坚战取得决定性成就，发展底色更加亮丽；全面开放蹄疾步稳，开放水平不断提高；民生保障力度加强，人民生活水平稳步提升；改革创新持续深化，发展潜能有效激发。

“过去一年，面对外部限制打压、一些关键核心技术受制于人的复杂局面，我们坚持用改革创新凝聚社会共识、增强内生动力、破解发展难题。”盛来运介绍，持续深化“放管服”改革和重点领域改革，加快完善以企业为主体的技术创新体系，市场活力动力明显增强，创新发展第一动力深入人心。

不仅是创新投入大幅增加，科技实力也显著增强。全年全国授予专利权363.9万件，比上年增长40.4%；年末每万人口发明专利拥有量预计达15.8件，比上年末增加2.5件。“嫦娥五号”完成月表采样返回、“奋斗者”号完成万米载人深潜、北斗导航全球组网等，重大科技成果不断涌现。

此外，新动能逆势成长。全年规模以上高技术制造业增加值增速，比全部规模以上工业快4.3个百分点；规模以上高技术服务业企业营业收入增速，比全部规模以上服务业企业快9.0个百分点；高技术产业投资增速，比全部投资快7.9个百分点。全年实物商品网上零售额97590亿元，比上年增长14.8%。

《公报》还显示，国家科技重大专项共安排198个项目（课题），国家自然科学基金共资助4.57万个项目。截至年末，正在运行的国家重点实验室522个，国家工程研究中心（国家工程实验室）350个，国家企业技术中心1636家，大众创业、万众创新示范基地212家。国家级科技企业孵化器1173家，国家备案众创空间2386家。

(责编：赵超、吕骞)