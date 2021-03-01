熊 丽

原标题：我国经济总体延续扩张态势

2月28日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。2月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.6%、51.4%和51.6%，比上月回落0.7个、1.0个和1.2个百分点，连续12个月保持在荣枯线以上，我国经济总体延续扩张态势。

2月份，制造业PMI为50.6%，高于临界点。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，今年春节假日在2月中旬，假日因素对2月企业生产经营影响较大，制造业市场活跃度有所下降，景气水平较上月回落。

从行业情况看，制造业景气面保持基本稳定，多数行业生产指数和新订单指数高于临界点。其中，医药、通用设备、电气机械器材等行业生产指数高于制造业总体，且新订单指数均位于55.0%以上，表明相关行业产需两端扩张较快。从进出口情况看，2月份新出口订单指数和进口指数分别为48.8%和49.6%，低于上月1.4个和0.2个百分点。受春节期间企业生产、采购活动放缓等影响，制造业外贸业务较1月份有所减少。“从市场预期看，出口企业生产经营活动预期指数为60.8%，位于高位景气区间，表明多数制造业出口企业对近期外贸形势仍保持乐观。”赵庆河表示。

中国物流信息中心专家文韬表示，春节因素使企业生产增速正常放缓，但各地积极推行“就地过年”措施，有助于企业稳定生产和较快复工。生产指数较1月份下降1.6个百分点至51.9%，高于前几年春节所在月份的指数水平。

2月份，价格指数继续高位运行。受国际大宗商品价格持续上行影响，2月份主要原材料购进价格指数为66.7%，连续4个月高于60.0%。石油加工煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工、电气机械器材等行业主要原材料购进价格指数均超过70.0%，企业采购成本压力持续加大。同时，原材料购进价格上涨助推出厂价格上升，2月份出厂价格指数高于上月1.3个百分点，为58.5%，是近期较高水平。

“企业调查显示，反映原材料成本高的企业比重为53.6%，创2018年以来最高点。建议进一步稳定和优化产业链供应链，平稳原材料市场价格。”文韬表示。

调查结果还显示，2月份反映劳动力成本高和劳动力供应不足的企业比重分别为36.2%和18.3%，均为近期高点，表明当前部分制造业企业存在用工缺口，用工成本压力有所加大。

从企业经营预期看，2月份企业生产经营活动预期指数升至59.2%，高于上月1.3个百分点。通用设备、专用设备、汽车、计算机通信电子设备及仪器仪表等行业生产经营活动预期指数均位于高位景气区间。部分调查企业反映，3月份将进入产销旺季，市场需求有望回升，企业对节后行业发展信心增强。

2月份，非制造业商务活动指数为51.4%，低于上月1.0个百分点，非制造业扩张步伐有所放缓。服务业商务活动指数为50.8%，低于上月0.3个百分点，仍高于临界点，表明服务业继续保持扩张，但幅度有所收窄。从行业情况看，与居民消费密切相关的零售、餐饮、娱乐等行业商务活动指数均位于扩张区间且高于上月，行业经营活动相对活跃；电信广播电视卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数高于58.0%，业务量保持较快增长。

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，2月份，受春节假期影响，建筑业和以大宗商品批发为主的生产性服务业相关活动淡季回落，带动非制造业增速放缓，商务活动指数较上月下降。但指数仍稳定在51.4%，零售业、餐饮业、交通运输业以及景区服务业等行业活动受节日消费拉动有所回升，对非制造业增长发挥了较好的稳定作用。

(责编：赵超、吕骞)