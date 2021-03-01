本报记者 朱 隽 寇江泽 郁静娴 葛孟超

近1亿人！历经8年，人类历史上规模最大、力度最强、惠及人口最多的脱贫攻坚战，让我国现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽。

33微克/立方米！2020年，全国地级及以上城市PM2.5浓度达到国家空气质量二级标准，黑臭水体消除比例达到98.2%，蓝天、碧水、净土保卫战取得显著成效。

1.5万亿元！2020年，金融系统向实体经济让利1.5万亿元，实体部门获得感明显增强。

坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，是全面建成小康社会的必然要求。习近平总书记强调：“防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。精准脱贫攻坚战已取得阶段性进展，只能打赢打好。环境问题是全社会关注的焦点，也是全面建成小康社会能否得到人民认可的一个关键，要坚决打好打胜这场攻坚战。”

“十三五”期间，我们聚焦全面建成小康社会目标，固根基、补短板、强弱项，脱贫攻坚战取得全面胜利，污染防治攻坚战效果显著，防范化解重大风险攻坚战取得成效，三大攻坚战取得决定性成就。

脱贫攻坚战取得全面胜利

“现在平均每天有上百个订单，多的时候上千单，连过年都没闲着！”全国人大代表、甘肃省陇南市徽县“陇上庄园”生态农业有限公司总经理梁倩娟是电商助农达人，在她的带动下，大山深处的绿色农产品通过电商平台远销各地，100多户乡亲脱了贫。

在陇南，类似的网店已“长”出1.4万多家，销售总额达180多亿元，带动22万人就业。梁倩娟代表说，“下一步要引导乡亲们延长产业链条，推出更多深加工农产品，提高产品附加值，带动更多乡亲增收。”

全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，脱贫攻坚是必须完成的硬任务。可喜的是，经过全党全国各族人民共同努力，在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。

位于太行山南麓的裴寨村，村路干净整洁，750余座日光温室错落分布。在村蔬菜花卉种植专业合作社的带动下，350多户村民发展起了高效农业。“去年，村民人均年收入将近2万元哩。”全国人大代表、河南省辉县市张村乡裴寨村党支部书记裴春亮说。

“咱不仅要让大伙脱贫，还要把日子越过越红火。”裴春亮代表说。目前，全乡11个行政村，共同建成了公共设施配套齐全的裴寨社区，与省职工医院签订了村民家庭保健协议，还引入3家服装企业入驻，村民实现家门口就业，美丽乡村一派生机。

“十三五”期间，我国建档立卡贫困人口人均纯收入从2015年的2982元增加到2020年的10740元；960多万人通过易地搬迁“拔掉穷根”；2568万贫困群众的危房得到改造；10.8万所贫困地区义务教育薄弱学校得到改造；2889万贫困人口饮水安全问题全部解决……不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全有保障，脱贫群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

决战脱贫攻坚，全党全社会凝聚起磅礴力量。通过贫困县涉农资金整合，从2016年到2020年前三季度，全国832个贫困县统筹整合各级财政涉农资金规模超1.5万亿元。“多个龙头放水、一个龙头出水”的扶贫投入新格局，为打赢脱贫攻坚战提供了资金保障。

“脱贫攻坚成果来之不易，要千方百计巩固好。”中国人民大学中国扶贫研究院院长汪三贵表示，要健全防止返贫动态监测和帮扶机制，确保监测精准到户到人，特别是要对易返贫致贫的边缘脱贫人口实施常态化监测。要保持扶贫政策延续性，强化产业扶贫、就业帮扶、生态补偿等方式，确保脱贫户能够持续稳定增收。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。“接下来，要切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村全面振兴有效衔接各项工作。”全国政协委员、中国扶贫开发协会副会长郭文圣认为，加快完善脱贫地区交通、物流、通信等配套基础设施，为产业进一步发展创造良好条件。同时，推动基本公共服务资源下沉，引导涵养文明乡风，让乡村成为人人向往的家园。

污染防治攻坚战全面开展，生态环境质量明显改善

“蓝天多了”“环境美了”“家乡的河清了”，成为“十三五”期间广大人民群众的切身感受。

小康全面不全面，生态环境很关键。“‘十三五’这五年是迄今为止生态环境质量改善成效最大、生态环境保护事业发展最好的五年。”全国人大代表、生态环境部环境规划院院长王金南说，“污染防治攻坚战全面开展，主要污染物排放量大幅减少，人民群众对美好生态环境的期待，正在一步步变为现实。”

强制度、严法律，搭建“四梁八柱”。

打好污染防治攻坚战离不开坚实的法律和制度保障。2020年9月，中央生态环境保护督察，利剑再出鞘！在对地方、中央企业开展督察的同时，首次把国务院有关部门纳入督察范围。

从中央生态环境保护督察到生态环境损害赔偿，从生态环境机构监测监察执法垂直管理到生态文明建设目标评价考核……近年来，生态文明建设顶层设计逐步完善，为守护绿水青山、蓝天白云提供坚实保障。

“正是有了法律和制度保障，污染防治攻坚战从源头到末端的一系列措施才得以有效实施。”国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军表示。

治污染、调结构，紧盯问题攻坚。

作为岷江支流的锦江，其黄龙溪断面是岷江流域最后一个水质不达标的国考断面。“最大难点就是成都超千万人口生活污水排放。”全国人大代表、四川省生态环境厅厅长王波表示，盯住突出问题，狠抓结构调整，2020年初，成都市实施黄龙溪断面达标攻坚行动，努力不让污水溢流。20年来黄龙溪断面首次达到Ⅲ类水质，岷江流域首次实现全面达标。

不仅在四川，5年来，蓝天保卫战、长江保护修复等七大标志性战役全面实施，成为打好污染防治攻坚战的突破口和“牛鼻子”。2020年，地表水优良水质断面比例提高到83.4%，劣Ⅴ类水体比例下降到0.6%……“十三五”规划纲要确定的生态环境保护9项约束性指标和污染防治攻坚战阶段性目标任务全面超额完成。

送技术、解困忧，坚持科技治污。

“执法人员上门答疑解难，解决了我们的大问题。”浙江杭州一末家具有限公司负责人吴杨说。2020年上半年，杭州市生态环境局富阳分局执法人员上门服务，对企业危废处置进行了详细指导，企业环境面貌有了很大提升。

8.4万余家企业纳入监督执法正面清单管理，国家生态环境科技成果转化综合服务平台汇聚4000多项各类环境治理技术，各地对各类企业帮扶19.8万余次，为精准、科学、依法治污提供有力支撑。

“我国生态环境质量虽已明显改善，但要清醒认识到，我国生态环境保护仍然任重道远，生态环境质量从量变到质变的拐点还没有到来。”王金南代表表示，“十四五”要继续保持战略定力，坚持以改善生态环境质量为重点，进一步推动源头治理，深入打好污染防治攻坚战。

金融风险总体可控，守住了不发生系统性金融风险的底线

“今年1月，我们已经按计划还清150万元贷款，企业的生产经营也迈上了正轨，这下可以松口气了。”浙江温州银泰化工有限公司负责人孔建国说，为缓解企业资金压力，温州银保监分局指导债权银行组成债委会，制定合理的贷款重组方案，助力公司渡过难关。

打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险。

“总体看，经过治理，中国金融体系重点领域的增量风险得到有效控制，存量风险逐步化解，金融风险总体可控，守住了不发生系统性金融风险的底线。”全国人大代表、中国人民银行广州分行行长白鹤祥说。

严监管，防范风险守住底线。

“十三五”期间，监管部门有效遏制宏观杠杆率过快上升势头，有序处置高风险金融机构，集中整治影子银行、互联网金融……防范化解金融风险攻坚战取得重要阶段性成果。数据显示，2017年至2020年，银行业处置不良资产超过前12年总和。截至2020年，全国实际运营的P2P网贷机构已全部清零。

“下一步，在巩固成果的基础上，应保持宏观杠杆率基本稳定，处理好发展和安全的关系，稳妥推进各项风险化解任务，确保风险总体可控、持续收敛。”白鹤祥代表说。

引“活水”，增强实体经济活力。

陕西精化快车生物科技有限公司是一家小微企业，去年9月底，企业打算扩大生产规模，但缺资金。全国人大代表、工商银行陕西铜川长虹路支行客服经理郭晓燕了解情况后，积极协调，仅用2天时间就帮企业拿到了300万元“税务贷”。

数据显示，2020年，我国普惠小微贷款余额增长30.3%，比上年高7.2个百分点。近5年，贫困人口及产业精准扶贫贷款累计发放超过6.5万亿元。

“近年来，金融服务实体经济的质量效益持续提升，金融活水源源不断流向小微企业、制造业等重点领域和薄弱环节。”郭晓燕代表说，“十四五”期间，应进一步改善对民营、小微企业等实体经济的金融服务，使其贷款可获得性继续提高，综合融资成本稳中有降。

强机制，监管之手更加有力。

扎牢制度篱笆，“十三五”期间，一系列金融改革深入推进：出台资管新规相关配套细则，初步建立系统重要性金融机构、金融控股公司、金融基础设施等统筹监管框架，全面深化资本市场改革，为防风险筑牢更加持久稳固的“防火墙”。

“当前，我国金融业总体平稳健康发展。”全国政协委员、申万宏源证券研究所首席经济学家杨成长说，“面对新形势新挑战，仍需保持战略定力，增强金融风险防控能力、提高金融监管质效，坚决遏制各类风险反弹，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。”

回望“十三五”，三大攻坚战在不断闯关夺隘中取得了决定性成就；展望“十四五”，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们必将赢得新的更大胜利！

《 人民日报 》（ 2021年03月01日 01 版）

(责编：李源、吕骞)