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“世界工厂”节后复工走上“快车道”

丁乐、黄浩苑
2021年03月01日08:26 | 来源：新华社
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原标题：“世界工厂”节后复工走上“快车道”

　　以往未到元宵节，有“世界工厂”之称的广东东莞通常是“半开工”状态，愁着到处找工人。但今年，工厂的机床马力全开，工人们早已忙碌起来。

　　春节氛围还在，“世界工厂”的生产热潮就已提前到来。据统计，东莞有超过300万名打工者“就地过年”，全市前200名制造业企业中有约六成在春节期间开工，当地节后加速复工达产。

　　留守工人充足，工厂提早开工、赶制订单；企业增资扩产、转型升级，加紧供货全球。东莞制造业正抢抓机遇期，奔跑在春天里。

　　一开工就有2000人，广东以诺通讯有限公司铆足“牛劲”忙活起来。以诺总经理李超说：“厂里早在初四就开工，今年到岗工人数量是以往的3倍，感觉一鸣枪我们就在加速跑。”

　　不同于以往大批工人返乡过年，东莞很多工厂春节要放假近1个月；今年很多工厂像以诺一样提早开工，甚至春节不停工。东莞市人力资源服务中心主任刘越峰说：“得益于就地过年，今年用工短缺现象有所缓解，为工厂尽快开工、赶制订单提供了良机。”

　　据当地统计，东莞超过300万名打工者“就地过年”，全市前200名制造业企业中有约六成在春节期间开工，这保证了企业年后迅速复工达产。

　　广东长盈精密技术有限公司二厂制造中心总监王天宇说：“工厂2月20日工人返岗率近九成，一周内生产基本恢复。”同时，工厂通过提高绩效奖以及推出超产奖、优质奖等，吸引和激励更多员工，招工也比以往顺畅。

　　“疫情全球蔓延下国外不少工厂停产，海外订单回流，中国成为全世界主要供货产地。东莞今年的订单、产能需求还在增加。”刘越峰说。

　　相关部门助力产能增长的企业稳定用工、保障生产。2月20日，东莞首场“春风行动”招聘会在线上举行，直播发布近14万个岗位的“招贤令”。同一天，今年首趟“滇粤劳务协作返岗专列”到达，东莞接回其中160多名务工人员。

　　受疫情影响，东莞规模以上工业增加值2020年一季度同比大幅下降17.9%，随着经济逐步回暖，降幅逐月收窄，2020年全年降幅为1.1%。今年企业生产“开门红”折射东莞制造的韧性和弹性，带给人们更多春天的期待。

　　总投资约6亿元的东莞市永益食品有限公司总部项目于2020年底动工，旨在加快产品创新升级，延伸食品产业链条。

　　新领域、新产品带来的增长点让企业信心十足。东莞市工业和信息化局局长詹志斌说，“预计东莞今年GDP将增长6%，其中规模以上工业增加值增长5%，继续保持良好的增长态势”。

(责编：赵超、吕骞)

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