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始终把人民放在心中最高位置（和音）

2021年03月01日08:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国脱贫攻坚战取得全面胜利再次证明，执政党只有始终把人民放在心中最高位置、把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，才能拥有牢固的执政基础

　　贫困是人类社会的顽疾。反贫困始终是古今中外治国安邦的一件大事。能否以正确决策和有力行动，制定反贫困目标、调动反贫困资源、取得反贫困实效，对很多国家而言都是至关重要的执政课题。中国脱贫攻坚战取得全面胜利，国际社会普遍表达钦佩，纷纷指出，实践充分证明了中国共产党科学的执政理念和强大的执政能力。

　　“中国脱贫攻坚战取得全面胜利，与中国共产党的坚强领导密不可分”“中国共产党始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，带领中国人民与贫困斗争”……国际观察人士普遍认为，中国之所以能打赢人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战，中国共产党无比坚强的领导力、组织力、执行力起到了根本性作用。

　　中国共产党人在脱贫攻坚战场上展现出深厚的为民情怀。“40多年来，我先后在中国县、市、省、中央工作，扶贫始终是我工作的一个重要内容，我花的精力最多。”习近平总书记5年多前讲的这段话，深深打动世界。国际观察人士曾多次引用这段话，进而分析出中国减贫事业成功推进的深层原因。8年来，习近平总书记先后7次主持召开中央扶贫工作座谈会，50多次调研扶贫工作，走遍14个集中连片特困地区，坚持看真贫，坚持了解真扶贫、扶真贫、脱真贫的实际情况，面对面同贫困群众聊家常、算细账。人民领袖对人民的赤子之心，反映出百年大党的初心使命。

　　各级党组织和广大共产党员坚决响应党中央号召，以热血赴使命、以行动践诺言，在脱贫攻坚这个没有硝烟的战场上呕心沥血、建功立业。重庆市巫山县竹贤乡下庄村党支部书记毛相林带领乡亲们历时7年在绝壁上凿出一条通向外界的道路，贵州省遵义市草王坝村老支书黄大发带领村民用整整36年的奋斗开凿出“生命渠”，河北农业大学教授李保国35年如一日，把太行山区生态治理和群众脱贫奔小康作为毕生追求……来自中国共产党员群体的脱贫攻坚故事传向世界，也感动世界。

　　中国共产党始终受到中国人民衷心拥护，引发国际社会持续广泛关注。近期，多个国际主流民调显示，中国共产党、中国政府所享有的人民满意度和支持率超过了90%。美国《基督教科学箴言报》日前刊文指出，中国宣布在全国消除极端贫困，这一里程碑就是一个有力的例子，显示中国共产党如何继续获得中国民众的拥护。国际观察人士从中国脱贫攻坚战取得的非凡成绩中进一步得出结论：正是因为始终坚持人民立场，中国共产党赢得了人心。

　　中国共产党的百年历史，就是一部践行党的初心使命的历史，就是一部党与人民心连心、同呼吸、共命运的历史。中国脱贫攻坚战取得全面胜利再次证明，执政党只有始终把人民放在心中最高位置、把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，才能拥有牢固的执政基础。这是中国共产党长期执政的重要经验，也是中国共产党的实践探索带给世界的重要启示。

　　《 人民日报 》（ 2021年03月01日 03 版）

(责编：李源、吕骞)

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